В Украине продают один из самых красивых автомобилей мира за почти 30 тысяч долларов

В Киеве на одной из платформ по продаже подержанных авто выставлен на продажу родстер с Romeo Spider 1987 года выпуска с пробегом 8 тысяч километров. Указанная стоимость автомобиля 29 666 долларов, сообщает topgir.com.ua.

Продавец утверждает, что кабриолет находится в состоянии нового.

Технические характеристики

Представленный экземпляр оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 109 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач.

Автомобиль выполнен в классическом для модели сочетании - красный кузов и черная мягкая крыша.

Реставрация и бюджет проекта

Согласно информации из объявления, автомобиль прошел реставрацию на фабрике-музее "Самоход имени Жемова". Общий бюджет восстановления превысил 50 000 долларов.

Такой объем инвестиций может свидетельствовать о комплексной реставрации кузова, агрегатов и интерьера с приближением к заводскому состоянию.

Состояние и комплектация

Автомобиль имеет украинскую регистрацию. Судя по обнародованным материалам, кузов и салон сохранены в ухоженном состоянии. Родстер оснащен классическими дисками со спицами и шинами с белыми боковинами, что подчеркивает его ретро-стилистику.

Исторический контекст

Spider третьей серии выпускался в 1980-х годах и оснащался рядными четырехцилиндровыми двигателями. Модель является одним из самых известных открытых автомобилей бренда Alfa Romeo, сочетая классический дизайн с характерной для марки спортивной динамикой.

Рыночная оценка

Цена в 29 666 долларов соответствует сегменту полностью отреставрированных классических кабриолетов с минимальным пробегом. При этом ключевым фактором для потенциального покупателя будет оставаться подтверждение качества проведенных работ и документальная история автомобиля.