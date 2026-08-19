С 20 августа 2026 года на дорогах Украины начнут работать 50 новых блюд. После их запуска общее количество камер, штрафующих автовладельцев на подконтрольных украинским властям территориях вырастет до 426. При этом пишет начальник департамента патрульной полиции. Алексей Белошицкий.

Новые камеры установили как в городах, так и на автомобильных дорогах в разных областях Украины. Каждая камера стоит от 800 000 до 1 200 000 грн. Деньги на камеры выделяются из бюджета, то есть их покупают за средства налогоплательщиков.

Где установят новые комплексы автофиксации

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ровно

ул. Млиновская, 26 - в направлении ул. Князя Владимира;

ул. Киевская, 6 - в направлении ул. Клима Савура;

ул. Соборная, 364 - в направлении ул. Коцюбинского;

ул. Защитников Мариуполя, 5 – в направлении ул. Киевской;

ул. Романа Шухевича, 2 - в направлении ул. Богоявленской;

ул. Кулика и Гудачека, 10 – в направлении ул. Млиновской;

перекресток ул. Соборной, Вячеслава Чорновила и Мицкевича - в направлении ул. Шопена.

Житомир

ул. Покровская, 21;

ул. Покровская, 148-А;

ул. Покровская, 187;

перекресток просп. Независимость и ул. Атаманов Соколовских;

ул. Чудновская, 103.

Смело

перекресток ул. Независимость и ул. Олеся Гончара;

перекресток ул. Героев Холодноярцев и пер. Алексея Цыбко.

Черновцы

ул. Сечевых Стрельцов, 6;

ул. Хотинская, 3.

Также по одному новому комплексу будет установлен в Николаеве на перекрестке ул. Марка Кропивницкого и ул. Инженерной и в Стрые на перекрестке ул. Шевченко и ул. Олесницкого.

Новые камеры на дорогах областей

Комплексы появятся на трассах в Киевской, Ровенской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Волынской, Закарпатской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

В частности, в Киевской области камеры будут установлены на автодорогах Н-01, Р-69, Н-07, М-01-01 и М-07. В Ровенской области новые комплексы появятся на трассе М-06.

В Днепропетровской области автофиксация будет работать на М-30 и Н-08, во Львовской – на М-11, М-09 и М-10, а в Волынской – на Р-15 и М-19.