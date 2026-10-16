В Украине создали беспилотную амфибию Тони: везет почти 400 кг и передвигается по водоемам

Как сообщает издание Defender Media, над созданием колесной платформы 8х8 работал отечественный оборонный стартап, основанный чемпионом Украины по гонкам на багги и бывшим банковским топ-менеджером. В настоящее время ориентировочная стоимость готового к реальным испытаниям прототипа составляет около двух миллионов гривен.

Машина получила полностью электрическую силовую установку с двумя двигателями. Благодаря этому аппарат разгоняется до 13 км/ч на твердом покрытии, а в воде выдает 2–4 км/ч.

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" На половине заряда аккумуляторный дрон проезжает до 50 километров по суше или проплывает 5 километров по воде. Мы активно работаем над увеличением скорости и дальности хода нашей платформы, – отмечают в команде разработчиков.

Как управляют новейшим дроном

Интересно, что для движения по воде сейчас используются сами колеса, хотя полноценная водометная система уже проходит активные тесты. Платформа способна погружаться в водоем под углом до 32 градусов, а выбираться на берег – под углом до 27 градусов.

Управление осуществляется посредством надежных каналов связи ELRS и спутниковой системы Starlink, параллельно тестируется интеграция обычного LTE. Если сигнал вдруг исчезнет, умная система Failsafe Stop мгновенно остановит аппарат, чтобы он не попал к врагу.

Для ориентировки в пространстве предусмотрены дневные, ночные и тепловизионные камеры. А чтобы машина не пошла ко дну во время водных миссий, инженеры предусмотрительно установили мощную помпу для откачки воды.

Испытание и украинский опыт

Производитель утверждает, что их детище успешно прошло строгие тесты на площадке Железный полигон от Минобороны и Генштаба. Это единственная амфибия, которая справилась с испытаниями на этой локации, а также получила одобрение в кластере Brave1.

Отечественная оборонка еще не имела НРК-амфибий с такой колесной конфигурацией, и это для фронтовой логистики знаковое событие. Фото производителя

Украинские военные активно переходят на беспилотную логистику. В частности, Нацгвардия получает мощные роботизированные транспортеры Protector от компании Украинская бронетехника, способная тянуть до 1480 килограммов груза.