В Украине создали бронированный эвакуатор Inguar-4, но парамедикам он не подходит

Вызовы войны заставили инженеров упомянутой компании откликнуться на просьбу военных и в сжатые сроки создать милитари-эвакуатор. Спецтранспорт спасения поврежденной бронетехники массой до 30 тонн непосредственно из зоны боевых действий имеет хорошую перспективу для спроса.

Первые испытания машины Inguar-4 уже называют важным элементом будущей системы восстановления бронетехники, которую Украина формирует вокруг собственных и и зарубежных машин Made in... Об этом коротко в фотоподборке и видеоотчете демонстрирует производитель на своей ФБ-странице.

Создан для фронта, а не из гражданской техники

В отличие от многих предыдущих украинских бронемашин, новый Inguar-4 не является переоборудованным гражданским шасси. Машину спроектировали как полноценную военную платформу с учетом боевых нагрузок, живучести и ремонтопригодности.

Шасси получило три оси, независимую подвеску, систему централизованной подкачки шин и блокировки дифференциалов. Конструкция рамная, что позволяет быстрее ремонтировать машину после подрывов или повреждений.

Может эвакуировать M113, MaxxPro и Kirpi

Основная задача Inguar-4 – быстрое извлечение поврежденной техники из-под ударов артиллерии или FPV-дронов. Для этого машина получила гидравлическую систему эвакуации и буксировки.

Систему подваживания и буксировки заимствовано из гражданских версий эвакуационных машин – апробированную временем технологию украинские инженеры адаптировали под экстремальные военные спасательные миссии транспорта. Фото: Inguar Defence

По данным производителя, новая БРЭМ способна работать с большим количеством техники, которую сейчас используют украинские военные.

Какие машины вытащит с передовой:

M113;

MaxxPro;

Kirpi;

Roshel Senator;

"Казак";

"Новатор";

"Гюрза";

Inguar-3 и другие машины весовой группы до 30 тонн.

В компании отмечают: задержка эвакуации часто приводит к тому, что поврежденную машину добивают дроны или артиллерия. Именно поэтому скорость работы эвакуационной техники стала критически важной.

Гидравлический агрегат системы эвакуации способен оперировать даже с 30-тонной нагрузкой, что вдвое больше массы БТР-80 или M113. Фото: Inguar Defence

Броня, противопожарная защита + локализация

Inguar-4 имеет многослойную броню из стали Armox и алюминиевых элементов. Уровень защиты семейства соответствует стандарту STANAG 4569 Level 3.

Машина получила взрывозащищенные сиденья, автоматические системы пожаротушения, подогрев бронированного стекла, негорючие материалы салона. При этом большое внимание уделяется поставкам с отечественного производства.

Почти 60% компонентов шасси и подвески уже производятся в Украине. Импортными пока остаются двигатели, трансмиссии и часть электроники.

Inguar-4 во время испытаний тянул Inguar-3 и даже "не запыхался", потому что может брать на блок гидробуксира вдвое тяжелее машины. Фото: Inguar Defence

Сколько стоит новая машина

Базовое шасси Inguar-4 оценивают примерно в 500 тысяч долларов, а полноценная эвакуационная версия будет еще дороже из-за сложного гидравлического оборудования.

Впрочем, в Inguar Defence утверждают, что даже при такой стоимости украинская машина остается дешевле большинства аналогов стран НАТО.