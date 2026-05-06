В Украине создали новую бронемашину для пиротехников на базе TISA и попутно готовят замену "американцу" М113

Модификацию разработала компания “УкрАрмоТех”, известная также бронемашинами GYURZA, DESNA и TISA, которые уже активно используются украинскими силовыми структурами. Об этом говорится на ФБ-странице производителя.

Новая оперативно-пиротехническая машина прошла сертификацию и соответствует действующим требованиям к специальному транспорту.

Для каких задач создали UAT-TISA (OPM)

Основная задача UAT-TISA (OPM) – быстрая доставка пиротехников и специального оборудования к местам обнаружения взрывоопасных предметов.

Бронемашину построили на шасси Toyota Land Cruiser 79. Она получила мощный двигатель, способна развивать скорость до 130 км/ч и перевозить до 1 тонны полезной нагрузки при собственной массе около 5 тонн.

От пуль стрелкового оружия и обломков мин бронезащита убережет, что минимизирует риски для пиротехников. Фото: УкрАрмоТех

Защита экипажа на высоте

Отдельное внимание уделили защите экипажа. Машина имеет бронированную кабину с противоугольной и противоминной защитой, а днище и колесные арки соответствуют уровню ПЗСА-4. Многослойное бронестекло обеспечивает пулеупорность класса СК 4 "БО".

Предполагается, что новую машину смогут использовать подразделения ГСЧС, ВСУ, Государственной пограничной службы и структуры МВД Украины.

УкрАрмоТех испытывает новый гусеничный БТР "Скиф"

Параллельно с созданием специализированных колесних бронемашин компания "УкрАрмоТех" работает над собственным гусеничным бронетранспортером "Скиф"

Сейчас прототип проходит заводские испытания, а сам проект стал одним из первых украинских образцов гусеничной бронетехники, созданных с учетом опыта полномасштабной войны.

Ориентир на боевой опыт и M113

Разработчики отмечают, что при создании машины учитывали практику применения западных гусеничных платформ, в частности американских M113, которые активно используются украинскими военными. Именно этот тип техники показал важность простоты конструкции, ремонтопригодности и хорошей проходимости в боевых условиях.

Украина уже получила около 2000 американских бронетранспортеров M113 и их европейских версий. На украинской службе эти гусеничные платформы зарекомендовали себя как надежная техника с хорошей мобильностью и простотой обслуживания.

Вот так выглядит украинский бронетранспортер "Скиф" (вверху) и практически в такой же проекции американская машина M113 (внизу), разные версии которой эти годы верой и правдой служат на украинском фронте. Фото: Defense Express, сайт Heck Industries, Мичиган, США

Впрочем, с точки зрения броневой защиты и огневой мощи M113 уже не полностью соответствует требованиям современного поля боя. Именно поэтому украинские производители получили задание создать новую платформу с учетом современных угроз и боевого опыта.

Пока что "Скиф" существует в виде прототипа. Машина предназначена для транспортировки личного состава и огневой поддержки механизированных подразделений. БТР рассчитан на экипаж из трех человек и восемь десантников. Высадка осуществляется через заднюю аппарель.

Алюминиевый корпус и модульная конструкция

Одной из главных особенностей нового БТР стал алюминиевый корпус – это первый подобный опыт для украинских производителей бронетехники. В то же время в компании не исключают появление версии со стальной броней из-за возможных ограничений поставок бронеалюминия.

По предварительным оценкам, масса машины в максимальной комплектации составит до 15 тонн. БТР оснащают дизельным двигателем мощностью 360 л.с., а конструкция позволяет интегрировать силовые установки различных производителей.

Разработчики еще не определились в окончательной версии бронезащиты, это может быть как бронеалюминий, так и бронесталь. Фото: Defense Express

Защита и вооружение

"Скиф" должен обеспечивать защиту по стандарту STANAG 4569 Level 4 в лобовой проекции и Level 3 в бортовой и кормовой проекциях. Противоминная защита заявлена на уровне 3а и 3b – машина должна выдерживать подрыв до 6 кг взрывчатки под гусеницей или днищем.

БТР может оснащаться дистанционно управляемыми боевыми модулями с пулеметами 12,7 мм или 14,5 мм и дополнительным 7,62-мм пулеметом. Также предусмотрена установка средств РЭБ, современной связи, навигации и систем ситуационной осведомленности.

В компании отмечают, что сейчас около 60% компонентов для гусеничной платформы планируют импортировать, однако в перспективе рассчитывают постепенно наращивать локализацию производства ключевых узлов в Украине.