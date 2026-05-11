В Украине стало больше женщин в такси: какой город в лидерах

Сервис такси Bolt зафиксировал рост количества женщин-водителей в Украине. Самую высокую долю водительниц среди всех украинских городов пока имеет Ужгород. Об этом, как пишет pravdatutnews.com рассказал генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик во время подкаста "Сигнал и шум".

Ужгород стал лидером по количеству женщин-водителей

По словам представителя компании, во время поездок в Ужгороде большинство заказов ему выполняли именно женщины-водители. После проверки внутренней статистики в Bolt подтвердили: доля женщин среди водителей в городе действительно превышает средний показатель по стране.

В компании объясняют такую тенденцию особенностями небольших городов. В частности, компактная география и меньший уровень стресса на дорогах помогают женщинам легче адаптироваться к работе в сфере перевозок.

Отдельный сервис для женщин

В Bolt также напомнили, что ранее компания первой в Украине запустила отдельную категорию поездок "женщины для женщин". Инициатива направлена на создание комфортных и безопасных условий как для водителей, так и для пассажиров.

В сервисе отмечают, что развитие этого направления продолжается, хотя темпы привлечения женщин к профессии пока остаются ниже ожиданий компании.

Рынок такси сталкивается с дефицитом водителей

Отдельно в Bolt обратили внимание на нехватку водителей в сфере такси. Среди главных причин компания называет продолжение боевых действий, мобилизацию, миграцию населения, экономическую нестабильность и существенное подорожание топлива.

В компании считают, что привлечение большего количества женщин к работе в такси может частично помочь рынку компенсировать кадровый дефицит.

В то же время подорожание топлива делает работу в такси менее выгодной и заставляет поднимать цены на услуги.