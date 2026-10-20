В Украине стартовали предзаказы на гибридную версию Toyota Land Cruiser 300 мощностью 464 "лошадей"

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Toyota Land Cruiser 300
Гибридная силовая установка не требует зарядки от внешней электросети. По заявлению производителя, она должна усилить динамические характеристики внедорожника, сохранив его возможности при движении по бездорожью.
Рамная конструкция и постоянный полный привод
Гибридный Toyota Land Cruiser 300 сохранил рамную конструкцию и платформу, рассчитанную на эксплуатацию в сложных условиях. Внедорожник оснащен постоянным полным приводом, блокировками дифференциалов и специальными режимами движения для преодоления разных типов покрытия.
Для повышения комфорта управления предусмотрен электроусилитель руля. Кроме того, в багажном отделении расположена розетка переменного тока мощностью 1500 Вт, позволяющая подключать совместимые электроприборы.
Пятиместный салон и современная оснастка
Обновленный Land Cruiser 300 предлагает пятиместный салон с цифровой приборной панелью и мультимедийной системой, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto. В зависимости от комплектации оборудование может включать подогрев и вентиляцию сидений, четырехзонный климат-контроль и беспроводную зарядку смартфона. Компонирование органов управления и оснащение салона ориентировано на комфорт во время ежедневных поездок и длительных путешествий.
Комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense
В оснащение внедорожника входит комплекс систем помощи водителю Toyota Safety Sense. В частности, он предусматривает систему предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон. Также автомобиль оборудован камерой контроля состояния водителя, расположенной под рулем. Она должна проявлять признаки усталости или невнимательности и предупреждать водителя.
Когда Toyota Land Cruiser 300 появится в Украине.
Прием предварительных заказов на обновленный Toyota Land Cruiser 300 с гибридной силовой установкой начался 19 октября 2026, а старт продаж запланирован на 21 октября. Информацию о доступных комплектациях и условиях приобретения можно получить в официальных дилерских центрах Toyota в Украине.