В Украине таких немного: Ужгород получил уникальный автобус Dekstra LF38 от чешского города Брно

Речь идет о полностью низкопольном автобусе малого класса Dekstra LF38. Это – чешская разработка компании Dekstra Bus, но шасси взято от Iveco Daily.

О новом поступлении рассказали в мэрии Ужгорода. Подобные машины в Украине встретишь не часто, но отдельные случаи есть, в частности такой автобус ходит во Львове.

Что известно об автобусе

Dekstra LF38 имеет длину 7,66 м и вмещает около 40 пассажиров: 14 сидячих мест, откидные сиденья и пространство для стоячих пассажиров.

Автобус оснащен дизельным двигателем мощностью 180 л. с. и автоматической восьмиступенчатой коробкой передач Hi-Matic.

В Ужгороде под такую размерную группу пассажирской машины есть немало маршрутов, где он точно убыточным не будет. Фото: мэрия Ужгорода

Модель полностью низкопольная, оборудована откидным пандусом и местом для кресла колесного, поэтому приспособлена для перевозки маломобильных пассажиров.



В салоне установлен кондиционер, а посадку и высадку ускоряют две пары широких двустворчатых дверей.

Отдельно автобус отличается необычным дизайном – характерными скошенными в нижней части окнами и панорамным лобовым стеклом.



Вот так автобус чувствует себя на улицах Брно (вверху), а так – на улицах Львова (внизу). Фото: bmhd.cz, alltransua.com



Сотрудничество Ужгорода и Брно

Напомним, в январе 2026 года Ужгород и Брно официально закрепили побратимские отношения, подписав меморандум о сотрудничестве в сферах транспорта, коммунального хозяйства, образования и культуры.

Это уже не первая помощь от чешских партнеров: ранее Брно передало Ужгороду коммунальную технику и два автобуса, которые уже использует КП "Ужгородский муниципальный транспорт".

В горсовете поблагодарили общине Брно и мэру Маркете Ваньковой за поддержку и солидарность с Украиной.