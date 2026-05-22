В Украине таких немного: Ужгород получил уникальный автобус Dekstra LF38 от чешского города Брно

Столица Закарпатья готовится выпустить на городские маршруты новый автобус Dekstra LF38. Редкую для Украины пассажирскую машину город получил от чешского побратима Брно в рамках партнерского сотрудничества между громадами.
ФОТО: bmhd.cz|

Такие малогабаритные автобусы довольно популярные на маршрутах Брно – экономичные

Валентин Ожго
22 мая, 09:20
Речь идет о полностью низкопольном автобусе малого класса Dekstra LF38. Это – чешская разработка компании Dekstra Bus, но шасси взято от Iveco Daily.

О новом поступлении рассказали в мэрии Ужгорода. Подобные машины в Украине встретишь не часто, но отдельные случаи есть, в частности такой автобус ходит во Львове.

Что известно об автобусе

Dekstra LF38 имеет длину 7,66 м и вмещает около 40 пассажиров: 14 сидячих мест, откидные сиденья и пространство для стоячих пассажиров.

Автобус оснащен дизельным двигателем мощностью 180 л. с. и автоматической восьмиступенчатой коробкой передач Hi-Matic.

В Ужгороде под такую размерную группу пассажирской машины есть немало маршрутов, где он точно убыточным не будет. Фото: мэрия Ужгорода

Модель полностью низкопольная, оборудована откидным пандусом и местом для кресла колесного, поэтому приспособлена для перевозки маломобильных пассажиров.


В салоне установлен кондиционер, а посадку и высадку ускоряют две пары широких двустворчатых дверей.

Отдельно автобус отличается необычным дизайном – характерными скошенными в нижней части окнами и панорамным лобовым стеклом.


Вот так автобус чувствует себя на улицах Брно (вверху), а так – на улицах Львова (внизу). Фото: bmhd.cz, alltransua.com


Сотрудничество Ужгорода и Брно

Напомним, в январе 2026 года Ужгород и Брно официально закрепили побратимские отношения, подписав меморандум о сотрудничестве в сферах транспорта, коммунального хозяйства, образования и культуры.

Это уже не первая помощь от чешских партнеров: ранее Брно передало Ужгороду коммунальную технику и два автобуса, которые уже использует КП "Ужгородский муниципальный транспорт".

В горсовете поблагодарили общине Брно и мэру Маркете Ваньковой за поддержку и солидарность с Украиной.

