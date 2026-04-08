В Украине уже более 1000 быстрых зарядок для электромобилей: как рынок вырос несмотря на войну

В Украине количество скоростных зарядных станций превысило 1000 - по состоянию на сегодня работает 1002 мощные точки. Подробнее о развитии сети можно узнать по данным проекта EV UA, который отслеживает инфраструктуру зарядок по всей стране, сообщил в соцсети ее автор Алексей Бодня.

От единичных станций до тысячи

Еще в 2020 году появление первой быстрой зарядной станции мощностью более 80 кВт было настоящим событием для украинского рынка.

В начале 2022 года таких точек было всего 19. Тогда создание полноценной сети выглядело как долгосрочная перспектива.

Но уже в 2025 году количество быстрых зарядок выросло до 861, а сейчас превысило психологическую отметку в 1000.

Рынок вырос вопреки всему

Развитие зарядной инфраструктуры происходило в сверхсложных условиях.

Полномасштабная война, атаки на энергосистему, блэкауты, рост тарифов и отмена налоговых льгот - все это должно было бы затормозить рынок.

Однако произошло наоборот. Инфраструктура продолжила развиваться, и темпы роста остаются высокими.

Украинские производители - в центре изменений

Ключевая особенность этого рынка - доминирование локальных решений.

Более 72% быстрых зарядных станций в Украине - это оборудование украинского производства. Среди компаний, которые активно развивают этот сегмент - UGV, ECOFACTOR, EVA Chargers, ND Group и "Элтис Мастер".

Фактически, украинские инженеры создают инфраструктуру будущего даже в сложных условиях.

Зарядки появляются даже у фронта

Отдельно стоит отметить географию развития.

Даже в прифронтовых регионах - Харькове, Запорожье и Сумах - количество быстрых зарядок продолжает расти.

Это показывает не только устойчивость рынка, но и стратегическое значение электромобильной инфраструктуры.

EV UA: от таблицы к сервису

Вместе с рынком эволюционируют и цифровые инструменты.

Проект EV UA начинался как простая таблица с несколькими десятками станций, а сегодня превратился в полноценный сервис для водителей электромобилей.

Пользователи могут проверять статус зарядок, находить свободные коннекторы и планировать маршруты по всей стране.

Вывод

Преодоление отметки в 1000 быстрых зарядок - это не просто цифра.

Это сигнал, что электромобильная инфраструктура в Украине сформировалась как полноценная система и продолжает развиваться даже в кризисных условиях.

И, похоже, это только начало.