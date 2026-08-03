Китайский электрический тягач SANY EV550 сломался в Украине: в Кропивницком его отремонтировали

По словам сервисных инженеров, это первый в Украине случай комплексного обновления такой машины. С этой задачей инженеры успешно справились.

Об этом случае идет речь в видеосюжете на странице дилера SANY в Украине компании PEGAS ST и в публикации профильной платформы Autoconsulting.

Не запускался и не мог двигаться

Как говорится в коротком рассказе, китайский тягач доставили в сервис в сцеплении с другим грузовиком, поскольку он не запускался и не мог передвигаться самостоятельно.

В ходе диагностики специалисты обнаружили неисправность интегрированного блока управления "5 в 1", координирующего работу высоковольтной батареи, инвертора, зарядной системы, трансмиссии и других электронных узлов.

Магистральный тягач EV550 стильный и мощный (551 л.с. /405 кВт), но то ли украинский климат ему не подошел, то ли еще не успел адаптироваться к нашим условиям эксплуатации. Фото: SANY

Инженеры заменили управляющий модуль, выполнили программирование, восстановили систему охлаждения и устранили системные ошибки. После этого аккумуляторный автомобиль EV550 был возвращен в работоспособное состояние.

" Сразу были заказаны необходимые запчасти. Как только они прибыли к нам на станцию, был заменен блок, радиатор заменен. Автомобиль сразу же был протестирован. Также он нуждался в дополнительных программных решениях, с которыми мы также справились, – рассказали инженеры сервисного центра.

Почему тягач вышел из строя уже через год?

Сервисной команде следует отдать должное – с непростым ремонтом она справилась профессионально. В то же время сама история вызывает вопрос о причинах столь серьезной неисправности.

По данным мониторинга Авто24, первые тягачи SANY EV550 появились в Украине только весной 2025 года. Следовательно, автомобиль, вероятно, проработал около года или даже меньше, после чего случился полный технический отказ.

Стала ли причиной заводская неисправность, особенности эксплуатации, единичный дефект конкретного экземпляра или это характерная проблема ранних машин модели, пока неизвестно. Без ответа производителя делать выводы преждевременно.

Профессионализм сервисных инженеров сомнений не вызывает – они вернули машину в строй. Вопрос же адресован уже не сервису, а маститому производителю: почему электрический магистральный тягач, проработавший примерно год, вообще оказался в состоянии полного технического отказа? Ответ на него будет не менее интересен, чем сам факт успешного ремонта.