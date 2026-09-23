В Украине вводят новые требования к мотошлемам: придется ли водителям покупать новые

В Украине впервые вводятся четкие технические требования к защитным свойствам мотошлемов. Соответствующие положения содержит постановление Кабинета Министров №389, которая вступит в силу 27 сентября. Об особенностях перехода на новый стандарт рассказали представители Укртрансбезопасности, патрульной полиции, Всемирной организации здравоохранения и общественных организаций на пресс-конференции 22 сентября.

Почему в Украине меняют требования к мотошлемам

До сих пор украинские ПДД обязывали водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов пользоваться застегнутыми мотошлемами, однако не устанавливали конкретного стандарта их безопасности. Поэтому формально выполнить требование можно было даже в дешевом изделии, защитные свойства которого никто не проверял.

Как ранее объяснял Auto24, проблема заключается не только в нежелании мотоциклистов пользоваться защитным снаряжением. Несертифицированный шлем может создавать чувство безопасности, хотя его конструкция не обеспечивает надлежащей защиты при аварии.

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По данным, обнародованным во время пресс-конференции, в 2025 году в ДТП с участием мотоциклов и мопедов погибли 438 человек. За последние пять лет смертность в таких авариях в расчете на миллион населения почти удвоилась. Только за первое полугодие 2026 года погибли 147 человек, а еще 2172 получили травмы.

В то же время, по результатам опроса 2025 года, более 65% украинских пользователей мототранспорта носят шлемы, однако лишь 32% отметили, что имеют сертифицированное снаряжение.

Что означает стандарт ECE 22.06

Новый технический регламент вводит требования международного стандарта ECE 22.06, применяемого во многих европейских странах. Он предусматривает проверку способности шлема защищать голову при разных сценариях удара, а не только во время одного стандартного испытания.

В частности, проверяют поглощение энергии удара, стойкость конструкции, надежность системы фиксации и другие характеристики, от которых зависит защита головы мотоциклиста.

По информации ВОЗ, правильное использование качественного мотошлема может более чем в шесть раз снизить риск смерти в результате ДТП и сократить риск травм головного мозга на величину до 74%.

Ольга Алименко, техническая специалист Бюро ВОЗ в Украине, отмечает, что самого введения стандарта недостаточно. Необходимо обеспечить доступность сертифицированных шлемов, информированность покупателей и надлежащий контроль продукции на рынке.

Нужно ли менять старый мотошлем

Новые правила не означают, что с 27 сентября все мотоциклисты должны срочно приобрести новые шлемы. Постановление №389, прежде всего, регулирует ввод продукции в обращение, а не устанавливает новое требование к водителям во время каждой поездки.

Кроме того, шлемы, которые были законно введены в обращение до вступления в силу постановления, не будут запрещать продавать только из-за их несоответствия новому техническому регламенту.

В то же время владельцам старых или несертифицированных шлемов следует проверить их состояние и защитные характеристики. Особенно это касается снаряжения, которое уже побывало в аварии или повреждения корпуса.

При покупке нового шлема следует проверить наличие маркировки ECE. Оно содержит букву E в круге, номер страны, которая дала утверждение, и номер самого утверждения. Для соответствия новому стандарту следует обращать внимание на обозначение серии 06.

Не менее важно правильно подобрать размер. Даже сертифицированный шлем не обеспечит надлежащей защиты, если он свободно сидит на голове или его ремешок не застегнут.

Когда начнут проверять продавцов

До конца 2026 года продлится адаптационный период. Укртрансбезопасность планирует начать полноценный рыночный надзор за соответствием мотошлемов новым требованиям с 2027 года.

Инспекторы будут проверять маркировку продукции и документы, подтверждающие ее соответствие стандарту ECE 22.06. Если выявят нарушения, предпринимателю сначала предоставят время для их устранения. Если этого не сделать, будут применяться предусмотренные законодательством санкции.

После включения мотошлемов в соответствующий план контроля проверки будут осуществляться и таможенными органами при ввозе товаров в Украину.

Представительница ОО "Мотохелп" Александра Глотова: высокая цена шлема сама по себе не гарантирует должной защиты. Поэтому покупателям следует ориентироваться на подтвержденное соответствие стандарту, а не только на бренд или стоимость.

Будут ли штрафовать за шлемы старого образца

Введение технического регламента не означает автоматического введения новых штрафов для мотоциклистов. Пока правила обязывают водителей и пассажиров мототранспорта пользоваться застегнутыми шлемами, а ответственность за нарушение этого требования составляет 510 гривен. О действующие штрафы за нарушение правил пользования мотошлемами Auto24 рассказывал раньше.

Следующим шагом общественные организации предлагают внести изменения в ПДД, чтобы водители и пассажиры были обязаны пользоваться именно сертифицированными мотошлемами. Однако пока это только предложение, а не новое требование к участникам дорожного движения.

Представитель патрульной полиции Дмитрий Андриенко: полиция уже проводит профилактические мероприятия, посвященные использованию средств пассивной безопасности. В то же время, важно не только контролировать соблюдение правил, но и объяснять мотоциклистам, почему сертифицированный шлем может спасти жизнь.

Это особенно актуально на фоне увеличения количества двухколесного транспорта на дорогах. Ранее Auto24 рассказывал о правилах безопасного взаимодействия автомобилистов и мотоциклистов, ведь даже небольшое заблуждение одного из водителей может привести к аварии с тяжелыми последствиями.