В Украине вырос спрос на автобусы: что произошло в марте 2026 года

Как свидетельствуют данные Института исследований авторынка, в марте 2026 года рынок автобусов в Украине прибавил почти во всех основных сегментах, а наиболее ощутимое оживление произошло в части новых импортируемых машин. Это может свидетельствовать о выполнении ранее заключенных контрактов на обновление городского, пригородного или корпоративного транспорта.

Вторичный рынок держит первенство

Наибольший объем операций, по-прежнему, пришелся на внутренние перепродажи. В марте таких сделок было 355, что почти на половину больше, чем в феврале. В то же время в годовом измерении сегмент все еще проседает. Это хорошо показывает нынешнее состояние рынка: техника продолжает активно переходить из рук в руки, но общий парк стареет, а расходы на содержание таких автобусов только растут.

Заметнее всего это видно по моделям, которые формируют верхушку продаж. Mercedes-Benz Sprinter фактически не оставляет шансов конкурентам в сегменте малого класса. Для украинских перевозчиков это давно универсальная машина: ее берут и на пригородные маршруты, и на междугородние перевозки, и для различных частных задач. Рядом с ним в статистике появляются и городские автобусы вроде VDL Citea, что свидетельствует об обороте подержанной европейской низкопольной техники внутри страны.

В то же время в строю остаются и хорошо знакомые украинскому рынку Эталоны и Богданы. Они и дальше работают там, где важна прежде всего доступная цена, а не современность конструкции. Присутствие в статистике еще более старых моделей вроде Volkswagen LT или Mercedes-Benz T1 лишь подтверждает: у части перевозчиков выбор до сих пор делается по принципу “чтобы дешевле купить”, даже если дальше будет дорого эксплуатировать.

Импорт подержанных автобусов: ставка на известные марки

Импорт автобусов с пробегом в марте тоже прибавил. Объем поставок вырос до 97 машин, а среди самых популярных моделей снова доминирует техника Mercedes-Benz. Это вполне логично: для украинского рынка важны не только цена входа, но и понятность обслуживания, доступность запчастей и прогнозируемый ресурс.

Вместе с микроавтобусами вроде Sprinter и Vario в Украину продолжают завозить большие городские автобусы Mercedes-Benz Citaro, а также туристические модели Setra и Van Hool. То есть импорт работает не только на сегмент маршруток или локальных перевозок, но и закрывает потребности городов и межобластных операторов.

На этом фоне важно учитывать и топливный фактор. Когда дизель держится у очень высоких отметок, интерес к технике старых экологических стандартов закономерно падает. Перевозчики значительно внимательнее смотрят на автобусы с более современными моторами, потому что именно экономичность сегодня часто решает, будет ли маршрут хотя бы минимально рентабельным.

Новые автобусы: импорт вдруг вырвался вперед

Самое интересное в мартовской статистике произошло в сегменте новых автобусов. В целом рынок новой техники составил 101 машину, и здесь импортируемые автобусы впервые за долгое время опередили технику украинского производства. Новых ввезенных машин зарегистрировали 53, тогда как отечественных - 48.

Лидером этого сегмента стал Isuzu Citiport. Такой результат обычно не бывает случайным: подобные модели выходят в топ тогда, когда реализуются конкретные программы обновления автопарков. Хорошо выступили и Ford Transit, которые в Украине часто работают как социальный, служебный или корпоративный транспорт.

Украинские производители не исчезли, но темп просел

Несмотря на то, что импорт новых автобусов в марте вышел вперед, украинские заводы не потеряли значения для рынка. Именно они остаются важными поставщиками техники для социальных перевозок, школьных маршрутов, специализированных версий и бюджетного пригородного сегмента.

Так, в марте производство просело относительно февраля, однако в годовом измерении динамика все равно выглядит положительно. Это означает, что после довольно сложного периода предприятия постепенно возвращаются к более стабильной работе. Другое дело, что сейчас они преимущественно работают в тех нишах, где цена закупки для заказчика остается главным аргументом.

Что все это означает для рынка

Март показал сразу несколько важных вещей. Во-первых, автобусный сегмент в Украине живой и способен расти даже в непростых экономических условиях. Во-вторых, рынок становится более прагматичным: покупатели все внимательнее смотрят не только на цену автобуса, но и на то, сколько он будет стоить в работе ежедневно. И в-третьих, импорт новой техники начал ощутимо давить на украинских производителей.

Если высокие цены на дизтопливо сохранятся и в дальнейшем, интерес к более экономичным автобусам только усилится. Для городских перевозок это также может означать постепенный рост внимания к электрическим или гибридным решениям, хотя пока в массовом сегменте главная борьба идет между более современным дизелем и старым, но более дешевым автобусом.

Вывод

Март 2026 года стал для автобусного рынка месяцем оживления. Вторичный сегмент и дальше формирует основной оборот, импорт подержанной техники держится уверенно, а в новых автобусах неожиданно вырвался вперед именно импорт. Для перевозчиков это сигнал, что рынок меняется: теперь все важнее не просто купить автобус, а выбрать машину, которая сможет зарабатывать, а не только тратить.