В Житомир эстонцы привезли еще 15 автомобилей для фронта

Это уже седьмая миссия эстонских волонтеров в регион. Всего за время сотрудничества украинским защитникам передано более 80 автомобилей, используемых для логистики, эвакуации, подвоза снаряжения и выполнения боевых задач.

Какие автомобили прибыли на этот раз

Среди переданной техники – фургон Mercedes-Benz Vito, ранее работавший в службе доставки United Delivery. Несмотря на солидный пробег и коммерческое прошлое, автомобиль сохранил хорошее техническое состояние и готов к дальнейшей службе уже в украинских подразделениях.

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В состав гуманитарного конвоя также вошел Subaru Outback. Полноприводный универсал известен надежностью и хорошими ходовыми качествами на дорогах различного качества, что особенно ценится во фронтовой логистике.

Outback может комплектоваться как 2,5-литровым двигателем с потенциалом 188 л.с, так и 2,4-литровым с потенциалом 249 л.с. В первом случае авто набирает сотню за 9,6 секунды, а во втором – 7,5 секунды. Расход горючего в этих версиях по смешанной схеме движения примерно 7,3 л/100 км, но это не постоянная величина, все зависит от состояния дороги.

Техника не новая, разных типов, брендов и назначения, но в хорошем техническом состоянии. Фото: Житомирская ОВА

На фото из передачи техники заметен и Jeep Grand Cherokee с дизельным двигателем 2.7 CRD мощностью 163 л.с. Благодаря полному приводу и значительному крутящему моменту такой автомобиль хорошо подходит для передвижения по сложной местности.



Не только легковушки

В партию также вошли практичные грузовые автомобили. В частности, замечено Ford Transit и Volkswagen с двухрядными кабинами и открытыми грузовыми платформами. Такие машины используются для перевозки личного состава, боекомплекта, строительных материалов и другого необходимого имущества.

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Кому передали технику

Автомобили получат подразделения 115-й отдельной бригады территориальной обороны, 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, 68-й артиллерийской бригады, а также пограничникам и подразделениям Государственной специальной службы транспорта.

Новая партия техники должна усилить мобильность военных непосредственно в районах выполнения боевых задач и помочь оперативно решать логистические потребности на передовой.