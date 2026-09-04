В Украину едут новейшие карьерные самосвалы "Newton": чем удивляет техника с расходом 18 литров в час

Заявки на эти машины начал принимать официальный представитель итальянского производителя в Украине. "СпецТехноЦентр", на сайте которой размещены описания и основные характеристики машин.

Что касается компании "Newton", то она относительно молода, на рынке только с 2022 года, но это прямой наследник легендарного производителя карьерной техники "Perlini". Семейное дело продолжает Изабелла Перлини, входящая в первое звено руководства упомянутого предприятия.

Чем это для Украины выгодно

Для отечественных добывающих компаний и строителей главным доводом в пользу этих машин станет их экономичность. Благодаря грамотно рассчитанной массе самого автомобиля, 40-тонная модель NET400 потребляет всего 18,5 литра дизеля в час работы. Старшая версия NET500, берущая на борт 50 тонн породы, сжигает около 20 литров.

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В условиях постоянных колебаний цен на горючее такие показатели позволяют существенно урезать затраты на логистику в карьерах.

Основные рабочие параметры грузовика и самосвальной надстройки. Инфографика: Авто24 по описанию компании "СпецТехноЦентр"

Чем порадуют новички рынка

Техническая начинка собрана из проверенных европейских агрегатов. В моторной нише "итальянцев" стоят надежные турбодизели MTU, берущие родословную от семейства. Mercedes-Benz. Шасси имеет три или четыре оси, причем задние мосты от Kessler сделаны не только ведущими, но и управляемыми, что дает этим гигантам отличную маневровость на тесных серпантинах.

Скажем, NET400 разработан для сложных условий бездорожья– здесь полный привод на все колеса (6×6) и третью управляемую ось (угол поворота 1-й оси 34°, 3-й оси 18°).

Важным преимуществом является запатентованная встроенная взвешивающая система Statera и облачная система Newton Network с 5.0 соединением, позволяющая дистанционно отслеживать расположение, производительность и расход топлива.

Полноприводный трехосный самосвал NET400 (вверху) и более тяжелая четырехосная версия NET500 с колесной формулой 8×6 (внизу). Фото: Newton

Кабина повышенной безопасности сертифицирована по стандартам FOPS/ROPS и имеет дополнительный 10-дюймовый экран взвешивания.

В 4-осной версии NET500 полный привод отсутствует, здесь колесная формула 8×6. Для обеспечения маневровости в условиях ограниченного пространства машина имеет третью и четвертую управляемые оси (угол поворота 3 оси 18°, 4 оси 33°). Как и NET400, эта модель интегрирована с системой мониторинга автопарка Newton Network и имеет независимую подвеску с системой взвешивания Statera на каждом колесе.

Предлагается также самосвал Newton Бланко. Он тоже находится на 3 осях, но имеет колесную формулу 6×4. В остальных характеристиках практически повторяет версию NET400.

Трехосные и четырехосные версии "карьеристов" без внимания украинских перевозчиков не останутся, ведь речь идет о привлекательной стоимости владения техникой. Фото: Newton