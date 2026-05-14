В Украину ввезли китайские электромобили по цене "Запорожца": что зафиксировала таможня на Буковине

Схему разоблачили на пункте пропуска “Порубное”, что на украинско-румынской границе. Об этом детективное ведомство рассказывает на своей ФБ-странице.

По данным следствия, перевозчик из Грузии транспортировал автовозом китайские электромобили для одного из предприятий во Львове.

Со стоимостью немного "переборщили"

Для прохождения таможенного контроля были поданы документы с существенно заниженной стоимостью машин, что позволило бы минимизировать обязательные таможенные платежи.

Впрочем, при осмотре кабины водителя правоохранители обнаружили скрытые оригиналы документов, где была указана реальная рыночная цена автомобилей – около одного миллиона гривен за каждый электрокар.

Автовоз и электромобили на нем изъяли, но статус конфиската они приобретут только по решению суда. Фото: БЭБ в Черновицкой области

Изъяли электромобили и автовоз

В результате следственных действий БЭБ изъяло сами электромобили, грузовой тягач и лафета, которыми осуществлялась перевозка через таможенную границу.

Правоохранители считают, что таким образом организаторы схемы пытались избежать уплаты части таможенных платежей при импорте транспорта в Украину.

Открыто уголовное производство

Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины – контрабанда и перемещение подакцизных товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля.

Сейчас следователи устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконной схемы.