В Варшаве нашли необычный способ охлаждения дорог: какой водой заправлены поливочные машины

Вместо того чтобы сливать воду в канализацию после технического обслуживания, коммунальные службы дают ей вторую жизнь. В период летней жары именно этой водой заправляют поливочную и уборочную технику, которая моет или охлаждает улицы или трамвайные пути.

Для Украины, как и для многих европейских стран, это может стать примером экономного использования ресурсов в условиях все более частых засух и изменения климата. Опыт эффективной методики рециркуляции водных ресурсов изучали в редакции Авто24.

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Один бассейн – три ночные смены поливочной техники

Проект координирует Варшавское городское управление санитарии (ZOM) совместно со спортивными центрами, добровольной пожарной службой OSP Wesoła и подрядными организациями. Во время плановой очистки бассейнов воду откачивают.

Пожарные части предоставили свои насосы, и воду из бассейна можно через рукава закачивать одновременно в несколько машин. Фото: vitrina.pl

Из воды испаряются дезинфицирующие средства, она безопасна для окружающей среды, людей и очищаемых поверхностей. Такой водой заправляют поливочные автомобили и машины для мытья улиц.

На откачку одного бассейна требуется около 20 минут, а его объема хватает примерно на три ночных выезда коммунальной техники.

"Мы используем воду только после того, как из нее полностью испарятся дезинфицирующие реагенты. Поэтому она безопасна для людей, окружающей среды и дорожного покрытия, – отмечают в Управлении ZOM.



Миллионы литров вместо канализации

В этом году программа приобрела наибольшие масштабы. К ней уже присоединились 16 спортивных комплексов, а после завершения летнего сезона воду начнут забирать и из открытых бассейнов.

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За семь лет реализации проекта Варшава повторно использовала почти 14 миллионов литров воды. Ею заправили более 1200 машин коммунальных служб, которые регулярно моют около 1300 километров городских улиц и трамвайных путей.

Фактически город получил дополнительный источник технической воды без увеличения ее потребления и, главное, бесплатно.

Повторное использование воды из бассейнов по технологии рециклинга экономит не только средства, но и водные ресурсы столицы. Фото: ZOM

"Что можно сделать с водой из бассейна? Использовать ее снова! Мы уже этим летом начали седьмой сезон переработки воды. Когда в бассейнах делаются технологические перерывы, вода оттуда не сливается в канализацию, а загружается в поливочные машины. Мы используем ее для мытья или охлаждения улиц и тротуаров, – рассказывают в Варшавском городском санитарном управлении.

Опыт, который стоит перенять

В редакции Авто24 считают, что в условиях жаркого лета и все более частых периодов засухи такой подход может быть полезен и для украинских городов. Он не требует сложных технологий или дорогого оборудования – лишь координации между коммунальными службами, бассейнами или аналогичными им объектами досуга, такими как аквапарки.

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Это позволяет беречь водные ресурсы и, что главное, экономить значительные объемы воды, которые раньше просто сливаются в канализацию.