В Варшаве воры разбирают машины прямо на улицах: какие марки в приоритете

О серии таких случаев сообщают жители района Беланы, в частности кварталов вблизи улиц Gwiaździsta и Klaudyny. По словам очевидцев, воры действуют преимущественно ночью, выбирая автомобили, которые несколько дней стоят без движения.

О досадном поветрии рассказал со ссылкой на ФБ-публикацию группы Osiedle Ruda (Усадьба Руда) русурс ewarszawa.pl. Там участница рассказала о своей раскуроченной красной Toyota.

За ночь машина может остаться без "лица"

Одним из самых громких случаев стал демонтаж красного Toyota Yaris Cross, владельцы которого уехали на выходные. Вернувшись, семья обнаружила на стоянке возле Klaudyna, 36 автомобиль фактически "раздетым”.

С машины сняли бампер, фары, капот и другие элементы передней части кузова. Местные жители говорят, что преступники работают очень профессионально.

Вероятно, Toyota Yaris Cross стала целевым донором для послеаварийной “родственницы”. Фото: Facebook / osiedle Ruda

Тщательное изучение всех эпизодов, говорит о том, что за несколько минут воры могут демонтировать дорогие кузовные элементы, практически не привлекая внимания.

Детали уходят на черный рынок

По данным экспертов, похищенные запчасти попадают на нелегальный рынок и используются для дешевых кузовных ремонтов после ДТП. Особым спросом пользуются комплектные передние части популярных моделей Toyota.

Эксперты отмечают, что только комплект деталей от Toyota Yaris Cross может стоить несколько тысяч злотых. Поэтому такие "адресно-целевые ночные разборки" стали прибыльным бизнесом для организованных групп.

Toyota давно в зоне риска

В Варшаве Toyota уже много лет остается одним из самых уязвимых брендов для автомобильных преступлений.

Ранее полиция боролась преимущественно с угоном машин или катализаторов, однако теперь преступники все чаще переходят к быстрому демонтажу отдельных узлов прямо на месте.

Какие советы защиты выработаны

Проблема для владельцев заключается еще и в том, что ремонт после таких краж может длиться неделями из-за дефицита оригинальных деталей и необходимости их заказа.

Специалисты рекомендуют владельцам:

не оставлять авто надолго на неосвещенных стоянках;

пользоваться стоянками с видеонаблюдением;

устанавливать дополнительные сигнализации;

оформлять полное страхование.

Впрочем, не исключено, что где-то на вторичном рынке хозяину разобранного авто продадут похищенные из его же машины детали или агрегаты.