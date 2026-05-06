В Виннице продают ЗАЗ-968М с пробегом 8 тыс км за 10 тысяч долларов

В Виннице на продажу выставили редкий экземпляр легендарного ЗАЗ-968М 1992 года выпуска с минимальным пробегом. Автомобиль, который называют “капсулой времени”, оценили в 10 тысяч долларов, сообщает topgir.com.ua.

Читайте также: Во сколько оценили ЗАЗ-1103 "Славута", что выглядит как новая

Минимальный пробег и полная оригинальность

Заявленный пробег авто составляет всего 8 тысяч километров. По словам продавца, большую часть своей жизни машина провела в гараже и практически не эксплуатировалась.

Кузов и все детали сохранены в заводском состоянии - автомобиль не красили и не полировали. Это редкость для модели, которая массово использовалась в повседневной жизни.

Технические характеристики

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,2 литра мощностью 45 л.с. и механической коробкой передач.

Владелец утверждает, что:

двигатель работает стабильно;

коробка передач переключается без проблем;

авто технически исправно.

История авто

У машины было трое владельцев. Она не находится в розыске, а последняя перерегистрация состоялась в начале 2026 года.

Кузов окрашен в красный цвет, который также остался оригинальным.

Цена и особенности продажи

Стоимость автомобиля составляет 10 тысяч долларов. Для потенциальных покупателей также предлагают помощь с экспортом авто за границу и оформлением документов.

Почему это интересное предложение

Модель ЗАЗ-968М является одной из самых массовых в линейке “Запорожцев”, но найти хорошо сохранившийся экземпляр в полностью оригинальном состоянии сегодня достаточно сложно. Именно поэтому такие автомобили все чаще рассматривают как коллекционные.

Со временем стоимость таких экземпляров может расти, следовательно покупку сохраненного ЗАЗ-968М можно рассматривать как инвестицию.

На момент старта продаж ЗАЗ-968М стоил около четырех тысяч советских рублей. По тогдашнему курсу это около шести с половиной тысяч долларов.