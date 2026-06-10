В Киевской области начала работать мобильная баня для мусорных контейнеров: как устроена "стирка"

Спецтехника нового поколения будет работать не только на маршрутах города Вишневое Киевской области, но и в при необходимости в населенных пунктах громады. Это – первый спецтранспорт такого исполнения в коммунхозе.

О новой коммунальной машине и ее фото в работе говорится в публикации на ФБ-странице громады Вишневого.

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Главная особенность – мойки контейнеров

В отличие от обычных мусоровозов, новая машина не только собирает и транспортирует твердые бытовые отходы, но и выполняет мытье мусорных контейнеров.

Это позволит поддерживать баки в надлежащем санитарном состоянии, уменьшить неприятные запахи и повысить комфорт жителей.

В сообщении ничего не сказано об этой машине, есть только фото и факт ее появления, но на изображении четко видны черты шасси Ford Trucks 1833 DC с надстройкой Hidro-Mak (см. презентационное видео этого производителя внизу) для задней загрузки отходов и встроенной системой мойки контейнеров.

На вид это классический 13-кубовый мусоровоз на шасси Ford 1833 DC, но вот бак для воды из нержавеющей стали в закабинній нише указывает на дополнительную функцию этой машины. Фото: мэрия Вишневого

Автомобиль построен на ходовой с колесной формулой 4×2, имеет полную массу 19 тонн и оснащен механической 9-ступенчатой коробкой передач. Объем кузова составляет 13 кубических метров.

Для безопасной работы мусоровоз оборудован камерой заднего вида и цветным монитором, а сама надстройка соответствует европейским нормам безопасности EN 1501.

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У контейнеров будет свой "банный день"

Система прессования отходов с помощью гидравлической плиты внутри бункера обеспечивает коэффициент уплотнения от 4:1 до 6:1. Конструкция выполнена из стали ST-52. Оборудование позволяет работать с евроконтейнерами вместимостью от 0,12 до 1,1 кубического метра.

Комплекс для санации контейнеров получил бак для чистой воды объемом 1500 литров и резервуаром для грязной воды на 800 литров. Система подвижных форсунок в задней части бункера моет контейнер изнутри и частично снаружи под давлением струй.

Благодаря системе мытья контейнеры будут чистыми, а воздух вокруг – без вони гниения твердых бытовых отходов. Фото: мэрия Вишневого

Для "стирки" контейнера снаружи предусмотрен моечный пистолет. Он имеет 10-метровый шланг Вода по этому рукаву также подается под давлением на форсунку пистолета. Мощность можно регулировать, как и размер струи.

Правда, не указано, имеет ли система мытья контейнеров функцию термической обработки внутренних стенок горячей водой с пропариванием. Такая технология уже активно внедряется европейскими компаниями и службами.

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Однако появление в Вишневом уже такого мусоровоза с дополнительной функцией мытья контейнеров довольно знаковое событие для громады.

Вода из форсунки пистолета смывает под давлением на поверхности контейнера все остатки гниения и вони, а изнутри контейнер "купает" внутренняя система очистки и полоскания. Коллаж: Авто24



Ожидаемый эффект

Использование нового мусоровоза позволит не только улучшить качество вывоза бытовых отходов, но и обеспечить регулярную очистку контейнеров, что положительно повлияет на санитарное состояние громады и комфорт ее жителей.

Эксперты Авто24 напоминают: согласно действующим санитарным нормам, управляющие компании, ОСМД или местные коммунальные предприятия должны мыть бытовые мусорные контейнеры и дезинфицировать их в теплый период года (при среднесуточной температуре выше + 5 ° C) не реже одного раза в 10 дней.