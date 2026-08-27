В Закарпатье СТО торговала ввезенными для ВСУ машинами: продать не успели, но залог взяли

Речь идет о SsangYong, Hyundai и Mitsubishi. По данным следствия, автомобили предприниматель получил в качестве гуманитарной помощи, предназначенной для нужд боевых подразделений Сил обороны.

Как рассказывают в своих релизах прокуратура и полиция Закарпатской области, вместо передачи машин военным владелец станции технического обслуживания автомобилей из с. Осий стал искать на них покупателей. В апреле договаривался о продаже внедорожников и получил залог.

Гуманитарные машины – прямо через СТО

В общей сложности за три автомобиля руководитель СТО планировал выручить 10 тысяч долларов. При этом их стоимость эксперты оценивают почти в 1 млн. грн.

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Правда, редакция Авто24 настаивать на указанной величине стоимости не стала из-за некоторого разногласия, поскольку прокуратура в своем сообщении указывает более 700 тысяч гривен, тогда как полиция – почти миллион.

Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины, в нежилых помещениях и на территории его собственной СТО. В июне его задержали и сообщили о подозрении.

СТО работала как автосалон, выбор не очень велик, но покупатели нашлись. Фото: по уголовному делу

Теперь досудебное расследование завершено, а обвинительный акт уже направили в суд. Мужчине инкриминируют неоконченное покушение на продажа гуманитарной помощи с целью получения прибыли во время военного положения.

По ходатайству прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, определив альтернативу в виде залога.

Покупателей искали, но авто не продали

Дело квалифицируется как покушение, а не завершенная продажа: по материалам следствия, договоренности с потенциальными покупателями были, залог предприниматель получил, однако довести сделку до конца правоохранители ему не дали.

Обвинительный акт уже передан в суд, и окончательную оценку действиям мужчины должен дать суд.