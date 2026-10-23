В Запорожье для защиты от FPV-дронов массово натягивают сетки над дорогами: какие улицы стали приоритетными

В общей сложности в городе планируют смонтировать более миллиона квадратных метров такой защиты, чтобы обезопасить водителей, пассажиров и пешеходов от вражеских ударов.

Как сообщает Запорожский городской совет, активные монтажные работы продолжаются на улице Чумаченко, где бригады коммунальщиков обустраивают защитные экраны вблизи одной из городских больниц. Общая протяженность участков, вошедших в текущее плана безопасности, составляет почти 24 километра.

Из этого объема около 15 километров перекрываются силами местных коммунальных предприятий, а еще 9 километров доверили подрядным организациям.

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Пока лучшей альтернативы прикрытию улиц с воздуха не существует – с сеткой риски от угроз меньшие. Фото: мэрия Запорожья.

На сегодня коммунальщики уже полностью завершили работы на 5 километрах дорог, смонтировав более 290 тысяч квадратных метров сеток.

" Мы активно работаем над увеличением антидроновых сеток, потому что это одно из многих направлений защиты города, которое мы сейчас реализуем. Общая цель – пересечь отметку в один миллион квадратных метров покрытия, – прокомментировала первые итоги проекта секретарь горсовета Регина Харченко.

Где именно появится защита

Подрядчики также не отстают: они уже установили около 900 опорных конструкций и натянули почти 28 тысяч "квадратов" сетки. Суммарно город уже получил более 318 тысяч квадратных метров антидронового прикрытия.

Работы охватывают наиболее резвые и социально важные артерии Запорожья. В частности, экраны монтируют на улицах Космической, Чумаченко, Говорухи, Автозаводской и Владимира Украинца.

" Мы проанализировали потоки транспорта, местоположения больниц, социальных объектов и определили улицы, где необходимо установить сетки, – объяснил логику выбора локаций глава Космического района Владимир Волобуев.

При определении приоритетности зоны покрытия улиц антидроновыми сетками учитывались транспортный, пассажирский и пешеходный трафик. Фото: мэрия Запорожья

Опыт других регионов и бизнеса

Напомним, что подобные меры безопасности становятся жизненной необходимостью для многих регионов прифронтовых. Как уже сообщалось на нашем сайте, в Харьковской области враждебные FPV-дроны буквально охотятся на обычных водителей, из-за чего местная власть вынуждена выключать светофоры для быстрого маневрирования и натягивания сеток над дорогами в районе Пятихаток.

Масштабную работу по прикрытию логистических маршрутов проводит и Госспецтрансслужба, которая с начала года закрыла сетчатыми коридорами более 1560 км прифронтовых путей. К инициативе приобщается и крупный бизнес: например, сеть АЗК ОККО системно оборудует свои заправки антидроновыми сетками, габионами и бетонными укрытиями, чтобы защитить клиентов и персонал от воздушного террора.