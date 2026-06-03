В Запорожье пассажиры теперь ежедневно экономят на проезде по 100 и более гривен

С началом лета в городе стартовал долгожданный маршрут между Днепровским, Вознесеновским, Александровским и Космическим районами города. Автобусное сообщение "БК ЗАлК – Симферопольское шоссе" получило порядковый номер 48.

Как сообщает мэрия, это первый в истории города маршрут муниципального общественного транспорта, который будет курсировать по набережной.

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Как город обеспечивает трафик на этом направлении

Ежедневно на линии работают до восьми единиц муниципального транспорта. Главная цель озвучена – автобусы этого направления должны улучшить пассажирскую логистику и в целом транспортное сообщение между упомянутыми районами города.

Маршрут №48 начинает работать в 06:00. Интервал движения заявлен в тактовом режиме на уровне 20 минут. Даже в часы пик это должно удовлетворить логистические потребности жителей областного центра.

Новый маршрут мэрия сделала по предложению жителей города – логистика для людей теперь удобнее и, что говорить, дешевле. Фото: мэрия Запорожья

Как часто автобус будет останавливаться

На маршруте предусмотрено 27 остановок в одну сторону и 25 – в другую. На некоторых участках пути добавлены остановки по требованию. В среднем расстояние между ними составляет от 300 до 600 метров.

Есть и довольно большие перегоны. Скажем, между остановками Пляжно-развлекательный комплекс и Вознесеновский парк ровно один километр. Между Пляжно-развлекательным комплексом и Парком Победы – полтора километра.

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Правда, на рекорд тот перегон не тянет, ведь между остановками Таможня и Дубовая роща аж 2,5 километра. В то же время это также сокращает время в пути.

Всего от БК ЗАлК до конечной остановки "Симферопольское шоссе" поездка продлится менее часа – 54 минуты. Это добавляет маршруту привлекательности, ведь с пересадками и кружными городскими улицами дорога была бы и длиннее, и дороже.

Сколько стоит проезд от А до Я

Это – муниципальный маршрут, который обслуживает КП "Запорожэлектротранс". При безналичной оплате через валидатор проезд стоит 15 гривен, а при расчете наличными – 20 гривен.

Система безналичных расчетов показывает: за проезд снимается 15 гривен. Фото: мэрия Запорожья

Некоторые пассажиры благодаря новому маршруту экономят на поездках до 100 гривен в день (см. внизу видео наших коллег из Запорожья).

Кроме экономии, пассажиров ждет и комфорт. Все восемь автобусов поступили в рамках гуманитарной помощи и относятся к машинам большой размерной группы.

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Они имеют низкий пол, а в накопительных площадках напротив средних дверей предусмотрены места для размещения кресел колесных.

С наступлением летней жары пассажиры также не будут чувствовать дискомфорта, поскольку в салоне каждого автобуса работает кондиционер.