В Житомире на дорожной афере задержали мастера дорслужбы, а заместителю мэра сообщили о подозрении

По данным Житомирской областной прокуратуры и Управления СБУ в Житомирской области, 25-летний мастер участка коммунального предприятия организовал схему выполнения дорожных работ на частных объектах.

Для этого, по версии следствия, использовались работники, спецтехника и ресурсы предприятия.

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Асфальт мимо кассы

Речь шла не о мелких подрядах во дворах или подъездах к гаражам. Следователи считают, что коммунальные ресурсы привлекались для масштабных частных проектов, а все работы выполнялись без заключения договоров, бухгалтерского учета и официальной оплаты.

Полученные от заказчиков средства, по версии правоохранителей, не поступали в кассу предприятия, а передавались наличными. Таким образом, коммунальная техника, персонал и асфальтобетонная смесь могли использоваться в интересах частных лиц фактически за счет городской громады.

Коробка только за один заказ вместила девять пачек по сто тысяч гривен в каждой. Коллаж: Авто24, фото прокуратуры

Оперативники СБУ и следователи полиции зафиксировали один из таких эпизодов в конце июня. За асфальтирование частного земельного участка чиновник якобы вымогал у заказчика 1,2 млн грн.

После получения аванса работники и техника коммунального предприятия должны были приступить к выполнению работ.

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В нескольких шагах от дворца правосудия

Задержание произошло в центре Житомира сразу после передачи первого транша неправомерной выгоды в размере 900 тыс. грн.

По оценке прокуратуры, одной только суммы полученного аванса хватило бы на асфальтирование примерно 300–400 метров двухполосной городской дороги – нескольких кварталов улицы, ремонта которых жители отдельных районов нередко ждут годами.

В ходе обысков по месту работы и проживания фигуранта правоохранители изъяли доказательства, которые приобщены к материалам уголовного производства.

Момент задержания. За несколько минут до этого чиновник получил 900 тысяч гривен аванса. Фото: Прокуратура и СБУ Житомирской области

Пока город ждал ремонта дорог

Показательный пример – улица “Защитников Украины” в областном центре. После зимних перепадов температуры (см. видео ниже) здесь остались многочисленные выбоины, ямы и трещины.

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Водители легковых автомобилей, автобусов и троллейбусов надеялись хотя бы на ямочный ремонт, однако из-за нехватки средств его так и не провели.

За три десятилетия существования улица несколько раз меняла название, но капитального ремонта так и не дождалась. Весна оставила после себя разбитое покрытие, а летом ситуация почти не изменилась.

Теперь следствие утверждает, что в то время, когда отдельные городские дороги ждали ремонта, свежий асфальт, дорожная техника и целые бригады коммунального предприятия могли работать на частных объектах, а расчеты за выполненные работы осуществлялись наличными и вне кассы коммунального хозяйства.

По крайней мере, суммы средств, изъятых при задержании подозреваемого, хватило бы для качественного ремонта всех проблемных участков на улице “Защитников Украины” или любой другой подобной городской улице

Подозрение и арест

Мастеру участка сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – просьбу и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Это именно то место, что и на видео, только уже летом. Из-за нехватки средств ремонт здесь пока не проводят. Фото: Житомирская областная прокуратура.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 832 тыс. грн. Также прокуратура обратилась в суд с ходатайством об отстранении его от занимаемой должности.

В случае доказательства вины чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Отдельное дело в отношении куратора предприятия

В то же время Житомирская областная прокуратура сообщила о подозрении действующему заместителю городского головы, который ранее возглавлял это коммунальное предприятие, а сейчас координирует его деятельность.

По версии следствия, в течение 2021–2025 годов чиновник приобрел активы, стоимость которых существенно превышает его законные доходы. Среди них – земельный участок, жилой дом площадью почти 200 квадратных метров и автомобиль Volkswagen Touareg.

Прокуратура не указывает, чье это имение на фото с красивыми дорожками и аллеями без каких-либо выбоин, но в деле упоминается некий дом, который чиновнику не принадлежит. Фото: Житомирская областная прокуратура



Правоохранители утверждают, что для сокрытия имущества и его неуказания в декларациях чиновник формально развелся с женой, однако продолжил проживать с ней и вести совместное хозяйство. Именно на имя бывшей супруги были оформлены земельный участок и новопостроенный дом.

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Согласно заключению эксперта, общая стоимость необоснованных активов более чем на 9,3 млн грн превышает задекларированные доходы семьи чиновника.

Заместителю мэра сообщено о подозрении в незаконном обогащении. Фамилия ни в одном релизе не упоминается, но в Житомире хорошо знают, о ком идет речь. Фото: Житомирская областная прокуратура

В настоящее время решается вопрос об аресте имущества, избрании меры пресечения и отстранении чиновника от должности.

Досудебное расследование проводят следователи ГУНП в Житомирской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Житомирской области.