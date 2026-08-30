Ваш автомобиль мог работать в такси или доставке: названы модели с наибольшим риском

По результатам исследования carVertical, 15% автомобилей, проверенных пользователями сервиса в Украине с января 2025-го по май 2026 года, имели признаки интенсивной эксплуатации. В исследовании к этой категории относили машины, проходившие более 36 тысяч км в год, то есть в среднем более 3000 км ежемесячно.

Большой пробег за короткое время важнее, чем кажется

Покупатель б/у автомобиля обычно смотрит на общий пробег. К примеру, 120 тысяч км для пятилетней машины могут казаться вполне приемлемыми. Однако важно понимать, как именно эти километры скапливались.

Автомобиль, который каждый день использовался для перевозки пассажиров, доставки или корпоративных поездок, работает значительно интенсивнее обычной семейной машины. Частые запуски, городское движение, ускорение и торможение, короткие поездки, постоянная посадка пассажиров и погрузка вещей ускоряют износ многих компонентов.

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В первую очередь речь идет о тормозах, подвеске, рулевом управлении, трансмиссии, сцеплении, а также салоне.

Именно поэтому возраст и пробег следует оценивать вместе. Если относительно свежая машина уже успела пройти 150-200 тысяч км, это совсем другой режим эксплуатации, чем тот же пробег, накопленный за десять лет.

Skoda Kodiaq возглавил рейтинг

Самый высокий показатель среди проверенных в Украине моделей carVertical зафиксировал в Skoda Kodiaq.

У 42,6% проверенных Kodiaq среднегодовой пробег превышал 36 тысяч км. Фактически более четырех из десяти машин в выборке попали в категорию интенсивно эксплуатируемых. На втором месте Mercedes-Benz Vito с результатом 40%.

Далее следуют Skoda Superb, у которой доля таких машин составляла 28,8%, Skoda Octavia с 23,8% и Volkswagen Passat с 22,6%.

Интересно, что в верхней части рейтинга оказались не только классические модели такси. Kodiaq, Superb, Octavia и Passat активно используют корпоративные парки, сервисные компании и водители, много ездящие между городами. Vito, в свою очередь, широко применяется для пассажирских перевозок и коммерческих нужд.

Большой пробег автоматически не означает плохой автомобиль

Сам факт того, что машина проходила более 36 тысяч км в год, еще не делает ее неудачной покупкой.

Автомобиль с большим трассовым пробегом и регулярным обслуживанием иногда может быть в лучшем техническом состоянии, чем машина с вдвое меньшим пробегом, которая постоянно ездила по коротким маршрутам по городу и обслуживалась нерегулярно.

Проблема возникает тогда, когда покупатель не знает о характере прошлой эксплуатации.

"Если относительно новое транспортное средство имеет чрезвычайно большой пробег, оно с большой вероятностью могло принадлежать к корпоративному автопарку или использоваться для перевозки пассажиров, курьерской доставки или других услуг", объясняет специалист carVertical по исследованиям авторынка Матас Бузелис.

Именно поэтому эксперт советует перед покупкой такого автомобиля провести тщательную диагностику даже если кузов и салон выглядят привлекательно.

Бывшее такси не всегда можно узнать

С традиционным автомобилем такси все относительно просто, особенно, если он долго работал с соответствующим брендированием и оборудованием.

Гораздо сложнее с машинами, которые использовались в аренде, каршеринге, корпоративных парках или для поездок по заказу. После завершения такой работы они могут практически ничем не отличаться от обычного автомобиля.

Авто24 уже рассказывал, как распознать прежнее такси при выборе подержанной машины. Среди характерных признаков могут быть сильный износ руля, педалей, дверных ручек и особенно задних сидений, а также следы от крепления дополнительного оборудования.

Однако после качественной предпродажной подготовки значительную часть таких следов можно скрыть.

Импортируемые авто проверять сложнее

Отдельный риск связан с машинами, которые эксплуатировались в Украине за рубежом.

По данным carVertical, значительная часть автомобилей, для которых в базах есть записи об использовании в такси, были импортированы. Машина могла несколько лет активно работать в одной стране, а затем быть продана в Украину уже как обычный подержанный автомобиль. Главная проблема заключается в отсутствии единой международной базы, которая содержала бы полную историю каждого автомобиля.

Информация о техническом обслуживании, такси, страховых случаях или пробеге может оставаться в различных государственных и частных базах, которые не всегда обмениваются между собой данными. Поэтому даже отчет об истории автомобиля не гарантирует, что абсолютно все эпизоды его прошлого будут известны.

Скрученный пробег делает ситуацию еще более сложной

Худший сценарий для покупателя возникает тогда, когда большой реальный пробег дополнительно сбавили перед продажей.

Авто24 недавно писал, что поврежденные автомобили в Украине чаще имеют признаки скрученного пробега. По данным carVertical, среди машин с историей повреждений доля таких случаев составляла 9%, тогда как среди автомобилей без зафиксированных ДТП – 7,6%.

В другом исследовании компания установила, что скрученный пробег может завышать цену подержанного автомобиля в Украине в среднем на 10,7%. То есть покупатель получает не только более изношенный автомобиль, чем ожидал, но и переплачивает за него.

Смотреть нужно не только на цифру на одометре

Наиболее показательным может быть соотношение пробега и возраста автомобиля. К примеру, пятилетняя машина со 180 тысячами км имеет средний пробег около 36 тысяч км в год. Это уже тот уровень, который carVertical в этом исследовании относит к интенсивной эксплуатации.

При этом большой пробег сам по себе гораздо более честный сигнал, чем подозрительно низкая цифра без подтвержденной истории.

Авто24 раньше собирал самые распространенные мошеннические схемы при продаже подержанных автомобилей. Одним из главных признаков возможного вмешательства в одометр является несоответствие заявленного пробега фактическому износу руля, сидений, педалей и других деталей.

Какие модели следует проверять особенно внимательно

Рейтинг carVertical не означает, что 42,6% всех Skoda Kodiaq в Украине работали в такси или имеют проблемы. Речь идет только о части машин среди проверенных пользователями сервиса автомобилей этой модели, которые проходили более 36 тысяч км в год.

Но статистика показывает, для каких моделей вопрос прошедшей эксплуатации особенно актуален.

Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz Vito, Skoda Superb, Octavia и Volkswagen Passat сочетают практичность, относительно экономичную эксплуатацию и пригодность к большим пробегам. Именно те качества, которые нравятся частным покупателям, делают их привлекательными и для коммерческого использования.

Поэтому при покупке такой машины важно проверять не только текущий пробег, а его динамику по годам, историю владельцев, техническое обслуживание и возможные записи о коммерческой эксплуатации.

15% автомобилей в исследовании carVertical – это не доказательство того, что каждое седьмое подержанное авто на украинском рынке было такси. Но это хороший повод не воспринимать небольшую цифру на одометре, как главную гарантию состояния машины. Гораздо важнее понять, как, где и за какое время автомобиль набрал свои километры.