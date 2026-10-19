Вдвое больше дорог для 35-метровых автопоездов: шведы довольны экспериментом с гигантскими фурами

Как сообщает 40ton.net со ссылкой на дорожную администрацию Швеции (Trafikverket), новый проект поправок к правилам дорожного движения уже прошел этап подготовки и вынесен на официальное обсуждение.

Ожидается, что масштабные изменения вступят в силу уже 1 января 2027 года, открыв для сверхтяжелого транспорта новые логистические горизонты.

Карта автодорог грузовиков прирастает

К этому времени движение автопоездов с двумя полноразмерными прицепами разрешалось на участках общей протяженностью около 6800 километров. В основном это были главные магистрали на юге страны и ключевой северный маршрут к сухопутной границе с Финляндией.

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Если правительство окончательно утвердит новые нормы, то общая протяженность доступных путей для 74-тонных гигантов возрастет до 10 600 километров. Это даст перевозчикам огромную свободу действий и перекроит всю логистическую карту Скандинавии.

Почему двойные прицепы так выгодны

У местных чиновников есть железные аргументы в пользу таких транспортных средств. Главное преимущество заключается в бешеной производительности, ведь один тягач забирает груз, для которого раньше требовались две обычные фуры.

"Мы фиксируем существенное снижение расхода топлива в пересчете на тонно-километр и ощутимое уменьшение вредных выбросов.Кроме того, безопасность на дорогах только улучшилась, поскольку общее количество грузовиков в потоке снизилось, – отмечают представители профильного ведомства.

За три года активной эксплуатации 34,5-метровых поездов шведские дорожники не зафиксировали никаких серьезных проблем или аварийных тенденций. Эксперимент признали настолько удачным, что никаких веских возражений против его расширения просто не нашлось.

Европейский тренд на гигантоманию

Опыт скандинавов быстро перенимают другие страны, и список государств, где разрешены 32-34-метровые автопоезда, стремительно растет. Постоянное движение таких фур легализовано в Финляндии, Испании и Португалии.

Дания уже проводит свои дорожные испытания, а Нидерланды готовятся к старту аналогичных тестов в ближайшее время. Даже консервативная Германия недавно завершила краткосрочные проверки таких автопоездов на автобанах.

Обратная сторона медали: инфраструктурные риски

Впрочем, запуск сверхтяжелого транспорта требует идеального состояния инфраструктуры, о чем мы уже писали на Авто24. Напомним, недавно в Швеции произошел беспрецедентный инцидент, когда под 100-тонной фурой Scania с массивным трансформатором буквально поднялся мост на одной из главных магистралей.

Тогда причиной коллапса стал старый маятниковый подшипник, забывший заменить во время реконструкции переправы. Из-за этой халатности движение по трассе заблокировали на месяцы, а огромный автопоезд пришлось эвакуировать с помощью специальных инженерных решений.