Венгерская RÁBA будет производить военную технику на базе чешских TATRA

Речь идет о производстве, сборке и обслуживании более десяти тысяч военных автомобилей в рамках национальных рамочных соглашений и международной экспортной программы.

Прежде всего, знаковым является то, что CSG приобретает долю в RÁBA Automotive Holding, устанавливая долгосрочное партнерство в оборонной промышленности с группой 4iG. Об этом пишет Авто24 со ссылкой на полученный релиз 4iG.

Перспективы открываются большие

Эксперты уже называют такое соглашение решающим шагом в стратегии обороны группы 4iG, где RÁBA является одним из ее ключевых центров.

Во время церемонии 4iG S&D вместе с международными и внутренними партнерами подписали рамочные соглашения о стратегической собственности и оборонных закупках.

Подписание рамочного соглашения о стратегической собственности и оборонных закупках для Европы знаковое – Евросоюз получит еще одного автогиганта оборонного значения. Фото: 4iG

Что в планах совладельцев

Владение и промышленное партнерство с CSG

CSG DEFENCE, дочерняя компания глобальной оборонной промышленности CSG, получает 49% акций в проектной компании 4iG S&D, из-за чего приобретет почти 37% косвенной доли RÁBA Automotive Holding, тогда как контрольный пакет (51%) остается в 4iG S&D.

Международная экспортная программа с Tatra Trucks

Как производитель и партнер по интеграции, RÁBA присоединится к экспортной программе CSG и Tatra Trucks, охватывающей производство нескольких тысяч средних тактических военных машин, стоимость которых может превышать 1 миллиард евро.

Закупка бронемашины Gidran для Вооруженных сил Венгрии

На основе рамочного соглашения Венгерских сил обороны, в течение следующих пяти лет в сотрудничестве с турецкой компанией Nurol Makina может быть изготовлено, собрано и введено в эксплуатацию до 800 единиц бронированных машин Gidran 4x4.

Закупка военной техники Tatra для Вооруженных сил Венгрии

В рамках рамочного соглашения Вооруженных сил Венгрии до 2 000 единиц тяжелых тактических военных грузовиков Tatra 8x8 могут быть изготовлены, собраны и поддерживаться в течение жизненного цикла в Венгрии при участии 4iG S&D и RÁBA, а также при технологическом и промышленном вкладе TATRA и CSG.

Контракт на обслуживание и поддержку жизненного цикла флота Gidran – RÁBA получила полные задачи по обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (MRO) для парка Венгерских оборонных сил из 105 единиц бронированных машин Gidran 4x4, что установило долгосрочную оборонную службу, основанную на жизненном цикле.

Производитель прославился знаменитыми мостами RÁBA, дизельными двигателями и грузовиками гражданского и особенно военного назначения. Фото: Isuu

Интеграционная программа HUMARS с Lockheed Martin

В сотрудничестве между 4iG S&D, RÁBA и американской Lockheed Martin может быть запущена программа HUMARS (Венгерская мобильная артиллерийская ракетная система).

Сотрудничество с Университетом имени Сечени Иштвана

Соглашение между 4iG S&D, RÁBA и Университетом Сечени Иштвана обеспечивает долгосрочную подготовку следующего поколения инженеров и специалистов оборонной промышленности, а также расширение сотрудничества в сфере научно-исследовательских разработок.

Часть заказов перенесут в Венгрию

В рамках партнерства с группой 4iG CSG доставит значительную часть своих международных заказов в Венгрию, что позволит заводу RÁBA в Дьоре присоединиться к экспортной программе Tatra Trucks, охватывающей производство нескольких тысяч средних тактических военных машин.

Сотрудничество включает производство компонентов военной техники, включая десятки тысяч осей, а также ожидаемое комплексное производство и сборку нескольких тысяч грузовиков Tatra T810 в Дьоре. Общая стоимость программы может превысить 1 миллиард евро, что является одним из крупнейших промышленных заказов в истории RÁBA.