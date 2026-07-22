Верховная Рада готовит новые штрафы за парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью

Увеличение штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью связано со значительным ростом числа таких лиц вследствие продолжения боевых действий. Новый законопроект призван обеспечить защиту интересов людей с инвалидностью, но имеет очевидные недостатки. Он уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Зачем увеличивают штрафы

«Проект закона разработан с целью повышения эффективности административно-правовой защиты прав лиц с инвалидностью, , а также водителей, перевозящих людей с инвалидностью, на беспрепятственное пользование специально отведенными местами для остановки, стоянки и парковки транспортных средств», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Очевидная несправедливость

Увеличение штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью сопряжено с риском усиления несправедливости. Например: человек, сломавший ногу и вынужденный передвигаться на костылях, не имеет права парковаться на местах, предназначенных для людей с инвалидностью. При этом человек с сахарным диабетом, который не ограничен в передвижении, имеет полное право парковаться на местах для лиц с инвалидностью.

К маломобильным группам населения (МГН) относятся люди, испытывающие трудности при самостоятельном передвижении, получении услуг, информации или ориентации в пространстве. Состояние маломобильности может быть как постоянным, так и временным.

Логичной формулировкой в законопроекте было бы использование термина «маломобильные группы населения» вместо «лица с инвалидностью». Однако в законопроекте 15403 этот момент не учтен. Надежд на то, что народные избранники обратят внимание на этот важный нюанс, – немного.