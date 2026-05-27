Верховный Суд подтвердил: Range Rover за 3,3 миллиона чиновник Минюста приобрел за нетрудовые доходы

Речь идет об автомобиле Land Rover Vogue 2021 года выпуска стоимостью 3,29 млн грн. И в первой, и во второй судебной инстанции эту сумму признано “неподъемной” для семьи чиновника.

О точке в громком деле с автомобилем, хозяином которого фактически был Вадим Кириенко, рассказала Специализированная антикоррупционная прокуратура. В коротком релизе конкретно названо имя и фамилия чиновника, но теперь он уже не в том чине.

Читайте также Жена военного через постель стала владелицей Toyota Land Cruiser, но ездит муж

Авто оформили на дочь

Как сообщили в антикоррупционной спецпрокуратуре, внедорожник в 2023 году приобрела дочь чиновника, однако следствие установило, что фактическим распорядителем автомобиля был сам чиновник.

По данным САП, чиновник мог опосредованно осуществлять действия, тождественные праву распоряжения транспортным средством.

Кроме того, проверка НАПК и ГБР показала, что официальных доходов семьи не хватало для приобретения такого актива.

Читайте также Подполковник Ровенского ТЦК на "подаренной" Toyota долго не ездил

Автомобиль успели продать

После начала проверки автомобиль оперативно продали, поэтому суд постановил взыскать не само транспортное средство, а его полную рыночную стоимость – 3 290 400 гривен.

Решение о гражданской конфискации Высший антикоррупционный суд принял еще 20 августа 2025 года. Позже его оставила в силе Апелляционная палата ВАКС.

Теперь же законность взыскания окончательно подтвердил Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда.

Читайте также На Закарпатье подполковник ТЦК пытался "отжать" у предпринимателя два автомобиля Renault

Решение обжалованию не подлежит

В Верховном Суде согласились с аргументами прокурора САП и отказали в удовлетворении кассационной жалобы.

Таким образом решение о взыскании более 3,29 млн грн в доход государства вступило в окончательную силу и дальнейшему обжалованию уже не подлежит.