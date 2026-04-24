Вероятно, "евробляхи" снова в схемах: что не так с Lamborghini на Волыни

Основанием для фиксации нарушения стало ДТП с участием Lamborghini Aventador. Выяснилось, что этот автомобиль находится на таможенном контроле как временно ввезенный в 2025 году гражданкой Польши.

Проведенная проверка показала: владелица этой роскошной машины покинула Украину через четыре дня после ввоза авто. С тех пор она обратно не возвращалась. Об этом Волынская таможня сообщила на своей ФБ-странице.

В чем нарушение

На момент аварии за рулем находился другой человек. Поэтому речь идет о признаках нарушения статьи 469 Таможенного кодекса Украины – передача временно ввезенного транспортного средства в пользование третьему лицу.

Закон четко определяет:

авто, ввезенное нерезидентом, может находиться в Украине до одного года;

пользоваться им имеет право исключительно лицо, которое его ввезло;

его физическое присутствие во время эксплуатации является обязательным.

Автомобиль с номерами иностранной регистрации эксплуатировался в Украине без владельца, что уже является нарушением требований к временно ввезенному транспортному средству. Фото: Волынская таможня

Какая ответственность

Передача такого автомобиля другому лицу, как и использование его в коммерческих целях, влечет за собой штрафные санкции.

Этот случай может свидетельствовать о возвращении отдельных схем, характерных для периода массового использования так называемых "евроблях".

В то же время таможня отмечает: контроль за такими авто сохраняется, а нарушения – фиксируются даже постфактум, в частности через анализ открытых данных и взаимодействие с полицией и пограничниками.