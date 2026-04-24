Вероятно, "евробляхи" снова в схемах: что не так с Lamborghini на Волыни

ФОТО: Волынская таможня
Временный ввоз авто позволяет его эксплуатацию владельцем за рулем или его присутствия на месте пассажира
Основанием для фиксации нарушения стало ДТП с участием Lamborghini Aventador. Выяснилось, что этот автомобиль находится на таможенном контроле как временно ввезенный в 2025 году гражданкой Польши.
Проведенная проверка показала: владелица этой роскошной машины покинула Украину через четыре дня после ввоза авто. С тех пор она обратно не возвращалась. Об этом Волынская таможня сообщила на своей ФБ-странице.
В чем нарушение
На момент аварии за рулем находился другой человек. Поэтому речь идет о признаках нарушения статьи 469 Таможенного кодекса Украины – передача временно ввезенного транспортного средства в пользование третьему лицу.
Закон четко определяет:
- авто, ввезенное нерезидентом, может находиться в Украине до одного года;
- пользоваться им имеет право исключительно лицо, которое его ввезло;
- его физическое присутствие во время эксплуатации является обязательным.
Автомобиль с номерами иностранной регистрации эксплуатировался в Украине без владельца, что уже является нарушением требований к временно ввезенному транспортному средству.
Какая ответственность
Передача такого автомобиля другому лицу, как и использование его в коммерческих целях, влечет за собой штрафные санкции.
Этот случай может свидетельствовать о возвращении отдельных схем, характерных для периода массового использования так называемых "евроблях".
В то же время таможня отмечает: контроль за такими авто сохраняется, а нарушения – фиксируются даже постфактум, в частности через анализ открытых данных и взаимодействие с полицией и пограничниками.