Ветеран из Волыни запустил зарядную станцию для электромобилей на солнечной энергии и не прогадал

ФОТО: Волынская ОВА|
Грнат грантом, а задуманный бизнес-план зарядного комплекса для электромобилей удался
Виктор Шемедюк родом из села Комарово Камень-Каширского района. До полномасштабной войны работал торговым агентом, после ее начала пошел в ВСУ. В сентябре 2022 года в Харьковской области получил тяжелое ранение, в результате которого потерял ногу.
Как говорится в релизе Волынской областной администрации идея заняться зарядной инфраструктурой возникла после того, как сам ветеран приобрел электромобиль. Во время поездок между городами он столкнулся с нехваткой зарядок и решил превратить эту проблему в бизнес.
Грант в 1,61 миллиона гривен
В июле 2023 года Шемедюк подал заявку на программу "Варто" Украинского ветеранского фонда. Собеседование проходило онлайн из больницы после операции.
Заявленная сумма гранта составила 1,61 млн. грн. По условиям финансирования 80% стоимости проекта покрыл грант, еще 20% – собственные средства ветерана Общая стоимость реализуемого проекта превысила 2 млн грн.
Бизнес невелик, но перспективен, особенно в сегменте зарядки от солнечной энергетики. Фото: Волынская ОВА
Что здесь заряжает электромобили
Первый комплекс установили на АЗК "Аветра" в селе Звери на ул. Киевской, 65 – на трассе в направлении Ровно. По данным самого предпринимателя, его инфраструктура рассчитана на одновременное обслуживание трех автомобилей.
На фото видны DC-зарядка с разъемами CCS2 и CHAdeMO и отдельная AC-зарядка Type 2 производства Schneider Electric. По обнародованным данным, в сети Шемедюка используются зарядные станции мощностью до 120 кВт для быстрой зарядки и 22 кВт для AC-зарядки.
Для Schneider Electric мощность 22 кВт соответствует трехфазной зарядке 32 А через Type 2.
Зарядка – еще и от солнца
Над паркоместами установили навес с солнечными панелями. Таким образом, станция частично использует электроэнергию из собственного солнечного поколения, а сам навес одновременно защищает автомобили от солнца.
В настоящее время ветеран развивает сеть: по доступным данным, его проект уже охватывает два зарядных комплекса и пять зарядных станций мощностью 22 и 120 кВт. Следующим направлением развития назывался Луцк.