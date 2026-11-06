Вид изнутри: Tesla показала, как чувствуется полет на новом Roadster вверх дном

Как сообщает издание Motor1, автопроизводитель решил развеять сомнения скептиков и выложил видео с разных ракурсов, включая вид от первого лица. На этих кадрах можно увидеть момент запуска, сам полет вверх дном и жесткое приземление во время недавней громкой презентации.

Чтобы вынудить тяжелый электромобиль оторваться от земли, инженеры применили систему холодногазовых ускорителей. Это установка высокого давления, работающая на азоте и способная выдавать до 10 000 psi, что создает колоссальную потенциальную энергию прямо за спиной водителя.

Для питания этой системы в машине установлен 200-литровый баллон. Сейчас его полная заправка занимает от двух до шести часов, однако разработчики надеются сократить это время до менее получаса.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Когда ждать конвейера

Старт серийного производства намечен ориентировочно на 2028 год. Базовая версия Performance обойдется без газовых сопел, тогда как модификация Thrust получит ускорители сзади для разгона до сотни менее чем за две секунды. Наиболее экстремальным станет одноместный вариант Rocket, выполняющий все эти акробатические трюки. Однако эксперты уверены, что версия, стреляющая струями азота во все стороны, вряд ли когда-нибудь получит разрешение на выезд на дороги общего пользования.

Космические технологии?

Напомним, что во время первой демонстрации Roadster удивил публику густым белым облаком во время прыжка. Как пояснили инженеры, это не дым, а обычный пар, образующийся из-за мгновенного охлаждения сжатого воздуха во время расширения.

Также глава компании Илон Маск заявлял, что благодаря технологиям SpaceX гиперкар получит продвинутый искусственный интеллект. "Вы сможете попросить Roadster автономно выполнить любой из продемонстрированных трюков, поскольку у него будет собственное сознание", – отмечал ранее генеральный директор Tesla.