Винница получит 20 новых автобусов MAN на газе: сколько стоит транспорт и что получат пассажиры

Новые машины будут работать на сжатом газе и обеспечат европейский уровень комфорта для 85 пассажиров одновременно, а за них рассчитываться город будет в течение пяти лет.

Как сообщают издания Alltransua и vn.20minut.ua, коммунальное предприятие Винницкая транспортная компания уже заключило два соответствующих договора с учреждением Укргазбанка. Речь идет о поставках совершенно новых машин 2026 выпуска, которые до сих пор официально не попадали на украинский рынок.

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Низкопольный и экологически чистый

MAN 12C Lion's City 12 G NL 280 экологического стандарта Евро-6 принадлежит к обновленному семейству, которое является одним из самых популярных в Евросоюзе. Будут собирать эти автобусы на заводах MAN в польских Стараховицах или в турецкой Анкаре.

Кстати, модельный индекс Lion's City 12 G NL 280 там по расшифровке прост: цифра 12 указывает на скругленную длину машины (12,2 м), буква G – топливная версия двигателя, работающего на сжатом природном газе CNG, метан. Буквенный индекс NL свидетельствует о низкопольном салоне.

Говорят, автобусы будут выкрашены в брендовые цвета винницкого транспорта – зеленый с желтой полосой. Фото: сайт vn.20minut.ua

Сколько стоит европейский комфорт

Стоимость одного такого красавца составляет около 23 миллионов гривен с учетом НДС. Поскольку закупка происходит из-за финансового лизинга на 60 месяцев, общая сумма договоров достигла 667 миллионов гривен.

Сначала транспортники должны внести более 91,9 миллиона гривен аванса, а остальную сумму профинансирует банк под 16,53% и 17,72% годовых.

Что получат водители и пассажиры

Каждый 12-метровый низкопольный автобус рассчитан на 85 мест, из которых 31 – сидячее. Для комфортной поездки в любое время года салон оснащен мощным кондиционером и системой отопления (в кабине водителя и пассажирском салоне).

Также предусмотрена специальная рампа для заезда и удобные места для людей на креслах колесных или родителей с детскими колясками (через среднюю дверь). Есть также система наклона пола к тротуарному канту на остановках (kneeling), ускоряющая посадку/высадку пассажиров.

Водителям тоже будет комфортно работать на этих маршрутах. Машины оснащены автоматической коробкой передач, системой ABS и антипробуксовкой, что гарантирует мягкую езду и безопасность на дороге. Гарантия на технику составляет 36 месяцев или 300 тысяч километров пробега.

Когда ждать маршрутов

Официальный представитель бренда в Украине МАН Трак энд Бас Юкрейн, обязуется поставить технику в течение девяти месяцев. Отсчет времени начнется сразу после того, как город перечислит авансовый платеж. По прибытии автобусов у банка будет еще пять дней на передачу их транспортной компании.

Напомним, что в договорах четко прописаны условия по случаю задержек с финансированием. Если городу временно не хватит денег из-за выплат зарплат или налогов, предприятие сможет попросить банк об отсрочке лизинговых платежей.