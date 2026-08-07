Винницкие дорожники купили 12 машин, чем сэкономили громаде деньги

О новом поступлении сообщило КП "Винницкое путевое управление". Речь идет о 19 новых машинах, которые будут работать в течение всего года: летом будут убирать, подметать и поливать улицы, а зимой – обеспечивать содержание этих дорог, дворов и тротуаров.

Универсальные машины для всех сезонов

Наибольшее пополнение составляет 12 многофункциональных машин Egholm City Ranger 3070 с комплектами сезонного навесного оборудования. Кроме них, приобретены три мусоровоза, три комбинированных дорожных машины и автомобиль для всесезонного содержания дорог.

Малолитражки City Ranger Винница покупает не впервые – всесезонный универсал для хорошего десятка коммунальных сделок. Фото: КП ВШУ

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Новые City Ranger будут использоваться в теплый период для механизированного подметания и мытья улиц и тротуаров, а зимой – для расчистки снега и обработки пешеходных зон противогололедными материалами.

Машины приобретены на условиях лизинга при частичной финансовой поддержке Инвестиционного фонда Дании. Таким образом удалось сэкономить около 37 млн грн из бюджета громады, которая направит эти средства на другие нужды.

Что умеет City Ranger 3070

Эта коммунальная малолитражка оснащена 74-сильным дизелем Perkins стандарта Stage V, постоянным полным приводом 4х4, гидростатической трансмиссией и развивает скорость до 40 км/ч.

Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает малый радиус разворота, что позволяет эффективно работать на узких тротуарах и плотной городской застройке.

Подметальный модуль обладает бункером емкостью 1050 литров, шириной уборки до 2,77 метра, а кабина оборудована кондиционером, круговым обзором и джойстиковым управлением навесным оборудованием.

Навески меняются за минуту

Фирменная система Quick-shift позволяет одному оператору за минуту установить другое оборудование без использования инструментов. Для летнего сезона предусмотрены подметальные щетки, моечная дека, щетка для удаления сорняков и косилки.

Некоторые летние фронтальные навески зимой на подметании свежего снега тоже годятся, хотя отвал тоже лишним не бывает. Фото: КП ВШУ



Зимой техника может работать с цилиндрической снежной щеткой, отвалом, шнекороторным снегоочистителем и пескоразбрасывателем.

Такая универсальность позволяет использовать технику практически без сезонных простоев и быстро адаптировать ее к текущим потребностям городского хозяйства.

КДМ: самосвал зимой становится снегоуборщиком

Кроме компактных City Ranger, автопарк пополнили три комбинированных дорожных машин (КДМ), предназначенных для круглогодичного содержания городских улиц.

Судя по обнародованным фото, в парк поступили КДМ на шасси Foton Aumark с турбодизелем Cummins и пневматической тормозной системой с ABS.

На переднем плане – комбинированная дорожная машина на шасси Foton. Фото: КП ВШУ

Главная особенность таких машин – съемное оборудование: зимой в кузов устанавливается V-образный бункер вместимостью до 5 кубометров для песка и противогололедных материалов, а летом автомобиль снова работает как обычный самосвал.

Система способна равномерно распределять реагенты на полосу до 10– 12 метров, а фронтальный гидравлический отвал шириной до 3 метров очищает проезжую часть снега.

Управление отвалом осуществляется непосредственно из кабины, что позволяет оперативно изменять режим работы без выхода водителя из салона "Фотона". Кстати, эти машины вытесняют старенькие белорусские МАЗы, которых в коммунхозе еще достаточно и которые винничане видят в эти дни на поливе улиц. (см. видео внизу).