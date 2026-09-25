VIP-такси в Румынию: пограничник за 13 тысяч долларов предлагал выезд в багажнике авто

Теперь вместо прибыльного бизнеса организатору грозит до девяти лет за решеткой с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба ДБР, работник одного из пограничных отрядов решил подзаработать, представляясь "консультантом по выезду из Украины". Свои услуги он рекламировал через знакомых, ориентируясь на мужчин без законных оснований для пересечения государственного рубежа.

...кого хочешь выбирай

Клиентам предлагали своеобразный прайс-лист с двумя опциями. За 7 тысяч долларов уклонист получал маршрут для самостоятельной пешей прогулки в Румынию вне пунктов пропуска, а вот за 13 тысяч долларов фигурант обещал комфортную доставку прямо к границе в багажнике своего авто, минуя все блокпосты.

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По данным следствия, одного из таких путешественников 26-летний военнослужащий вез прямо из Хмельницкого. По дороге пассажир перечислил аванс на банковские карты и передал часть суммы наличными, а остальное должен был отдать уже перед самой границей.

" Чтобы запутать следы, организатор прибег к автомобильной конспирации. По дороге в отправной пункт пограничник сменил автомобиль, чтобы усложнить разоблачение, – отметили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западный регион.

Он и собственную рубашку за доллары отдал бы

Пограничник передал клиенту собственное служебное удостоверение и отпускной билет, который должен был показывать на контрольных постах в случае проверки.

Однако хитрый план провалился еще на подъезде к цели. Представители Нацполиции остановили автомобиль с клиентом в Черновицкой области, недалеко от румынской границы.

В настоящее время суд уже отправил подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога более чем в 133 тысячи гривен. Следователи продолжают расследование, чтобы выявить других возможных участников этой схемы.