VIP-трансфер за границу по цене нового авто: на границе разоблачили серию масштабных схем

Организаторам этих логистических схем грозит до девяти лет за решеткой, а их клиентов вместо Европы ждут встречи со следователями.

Как сообщает ГНСУ в своем официальном Telegram-канале и на сайте, две преступные группы были организованы выходцами из Днепра. Дельцы предлагали беглецам полное логистическое сопровождение, включая проезд через блокпосты, временное жилье и даже маскировку под военных.

Из Днепра в Румынию без пересадки

Первый канал переправки действовал в Закарпатье, где представитель общественной организации вместе с сообщником разработал пешеходный маршрут в Румынию. За 11 500 долларов они гарантировали клиенту безопасный доезд из Днепра до приграничья. Организаторы уверяли, что имеют связки для беспрепятственного проезда всех блокпостов на пути.

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Момент задержания. Фото: из материалов следствия

Однако бизнес прекратился при передаче наличных денег. Оба фигуранта задержаны и отправлены под стражу с правом внесения залога, а следственные действия продолжаются.

"Путешествие" в военной форме и премиум-прайс

Другую, еще более дорогую схему оперативники Карпатского пограничного отряда разоблачили на Львовщине. Там 51-летний днепрянин просил за свои услуги от 15000 долларов, предлагая клиентам выбор маршрута. Базовый пакет включал переправку через реку в Молдову с последующим транзитом в Румынию.

Для тех, кто хотел ехать в другом направлении, предлагали поездку на границу с Беларусью. За такой северный вояж приходилось доплачивать еще 1700 долларов сверху. В эту сумму входили транспортные расходы, поддельные документы и комплект военной формы для маскировки во время поездки.

Момент задержания. Фото: из материалов следствия

Этого организатора также взяли с поличным во время получения очередного транша. Теперь за незаконную переправку лиц через государственную границу ему светит серьезный тюремный срок до девяти лет.

18-летние переправщики зарабатывали до $8000

В Закарпатье правоохранители задержали двое 18-летних мужчин, которые, по данным следствия, организовали канал незаконной переправки людей в Словакию. За свои услуги они просили от $6000 до $8000.

Один из фигурантов задержан во время переправки мужчины через границу. Во время обысков изъяли $5800, два телефона и автомобиль, который использовался в схеме. Оба сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК.

$10 000 за "закрытые глаза" пограничника

На пункте пропуска "Ягодин" двое водителей международного автобуса, по данным следствия, пытались подкупить пограничника. За $10 000 они хотели обеспечить беспрепятственный выезд за границу находящегося в розыске жителя Николаева за нарушение правил военного учета.

Деньги должны стать своеобразной платой за то, чтобы военнослужащий не внес информацию о пассажире в соответствующую базу и позволил ему пересечь границу. Однако пограничник сразу сообщил о предложении правоохранителей.

Момент задержания. Фото: из материалов следствия

В результате обоих водителей задержали во время передачи $10 000. Им сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.