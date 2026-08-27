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Владельцы Honda подали в суд из-за неисправности передней камеры систем безопасности

Против компании Honda в США подан новый коллективный иск, в котором утверждается наличие дефектов в датчиках передней камеры, что является ключевым элементом фирменного комплекса безопасности Honda Sensing. Истцы заявляют, что автопроизводитель знал о проблемах с системой, однако продолжал продавать автомобили и оставил покупателей один на один с дефектом.
Против Honda в США подан иск в суд из-за неисправности передних камер

ФОТО: Honda |

Honda Clarity PHEV

Данила Северенчук
logo27 августа, 19:00
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Как сообщает Carscoops, иск в Окружной суд США Центрального округа Калифорнии подала жительница Виргинии Беверли Мэйсон. По ее словам, в декабре прошлого года на приборной панели ее Honda Clarity 2018 выпуска начали появляться многочисленные уведомления о сбоях в работе систем безопасности.

Ремонт камеры и сопутствующих узлов обошелся владелице почти в 3 тысячи долларов, однако сервисный центр не предоставил гарантий, что проблема не повторится.

Суть дефекта и список подпадающих под иск моделей

Передняя камера, установленная внутри лобового стекла, отвечает за распознавание дорожных помех, удержание автомобиля в полосе движения и предотвращение столкновений.

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Honda Odyssey

В случае выхода из строя датчика Honda Sensing может посылать ошибочные предупреждения, срабатывать без причины или полностью выключаться. Коллективный иск охватывает широкую линейку автомобилей бренда:

  • Honda Odyssey 2018-2025 годов выпуска;
  • Honda Pilot 2018-2025 годов выпуска;
  • Honda Civic 2022-2025 годов выпуска;
  • Honda HR-V 2023-2025 годов выпуска;
  • Honda Clarity 2018-2021 годов выпуска.

Систематичность жалоб и обвинения в адрес автопроизводителя

Это уже второй аналогичный коллективный иск против Honda, поданный в Калифорнии за последние несколько месяцев. Предыдущее обращение от пяти истцов описывало схожие симптомы, когда на экранах появлялись ошибки: "проблема с системой удержания тормозов", "проблема с адаптивным круиз-контролем" и "проблема с системой смягчения отклонения от дороги".

Сообщается, что в новом иске утверждается, что Honda располагала информацией о неисправности оборудования, но удерживала проблемные модели на дилерских площадках и реализовывала их клиентам без предварительного устранения дефекта.

#Honda #Автотехнологии #США #Фото #Новости