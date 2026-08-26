Владелец АЗС за торговлю "бодягой" сядет на скамью подсудимых, но не в тюрьму

По данным следствия, горючее имело сомнительное происхождение. Его закупали у подпольных производителей без сертификатов качества и документов, подтверждающих происхождение дизеля.

Об этом завершенном эпизоде в процессуальном производстве рассказывает в своем релизе территориальное управление. Бюро экономической безопасности Полтавской области.

Что на нелегальной АЗС изъяли

Во время обыска детективы изъяли около 1300 литров дизельного горючего, две цистерны для его хранения, топливораздаточные колонки и наличные, полученные от незаконной торговли.

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То есть фактически речь шла не просто о продаже горючего "с рук" – на съемной территории обустроили полноценную точку заправки с оборудованием для розничной торговли.

АЗС уже демонтирована

После проведенных следственных действий нелегальную заправку демонтировали. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт в отношении организатора направлен в суд.

Ему инкриминируют незаконное приобретение, хранение и сбыт подакцизных товаров по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Как юристы уточнили Авто24, по этой части упомянутой статьи предусмотрен штраф от 5 000 до 10 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что эквивалентно сумме от 85 000 до 170 000 гривен.