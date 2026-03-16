Владелец Hyundai Palisade попытался забрать авто с эвакуатора, но все закончилось аварией: вирусное видео

Как пишет Carscooops, автомобиль был эвакуирован из-за нарушения правил парковки, а не из-за изъятия или ареста транспортного средства. Однако владелец решил действовать радикально и попытался вернуть машину прямо на месте.

Когда водитель эвакуатора начал грузить внедорожник на платформу для дальнейшей транспортировки, все происходило полностью законно. Подобные ситуации во всем мире часто завершаются просто: владелец приходит, оплачивает штраф или забирает автомобиль со штрафплощадки. В этом случае все могло пройти так же.

Если бы водитель дождался, пока автомобиль доставят на площадку, он мог бы быстро вернуть его после оформления документов и оплаты штрафа. Однако вместо этого владелец или человек, связанный с ним, залез в автомобиль, который уже был на эвакуаторе.

Попытка уехать закончилась ДТП

После того как человек сел за руль внедорожника, ситуация начала стремительно обостряться. По словам очевидцев, водитель пытался сдвинуть автомобиль с места, несмотря на то что он был закреплен на эвакуаторе. В итоге все закончилось аварией. Детали повреждений не уточняются, но понятно, что попытка самостоятельно “освободить” автомобиль лишь усложнила ситуацию.

Инцидент попал на видео

Интересно, что водитель эвакуатора, по сообщениям, записывал события на видео. Запись определенное время была опубликована в интернете, где пользователи могли увидеть всю ситуацию от начала до конца. Позже видео удалили, но его уже успели просмотреть тысячи людей.

Полиция напомнила важное правило

На место происшествия прибыли полицейские. По словам очевидцев, правоохранители объяснили владельцу автомобиля, что после того, как транспортное средство уже закреплено на эвакуаторе, его самостоятельное снятие является незаконным. Именно поэтому подобные действия могут привести не только к штрафу за неправильную парковку, но и к дополнительной ответственности.

Этот инцидент показывает простую вещь: пытаться силой забрать автомобиль с эвакуатора - почти всегда плохая идея. В большинстве случаев значительно проще оплатить штраф за неправильную парковку или оформить возврат автомобиля и впоследствии забрать машину со штрафплощадки. Иначе мелкое нарушение может быстро превратиться в серьезные проблемы и дополнительные расходы.