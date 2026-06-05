Владелица Mazda CX-5 заехала на железнодорожные пути по указаниям навигатора

Инцидент, произошедший во вторник вечером, зафиксировали неподалеку от железнодорожной станции Маунт-Бейкер, пишет Carscoops. Из-за появления постороннего объекта на путях компания Sound Transit была вынуждена экстренно приостановить движение поездов на загруженной линии.

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Поведение водителя и ликвидация последствий аварии

По данным полиции Сиэтла, за рулем автомобиля находилась 70-летняя женщина. Офицерам, прибывшим на место происшествия, она объяснила, что двигалась исключительно по указаниям GPS-навигатора и не поняла, как оказалась на рельсах. Пока остается неизвестным, какую именно мобильную программу или встроенную систему она использовала.

Прохожие успели снять момент, когда кроссовер Mazda CX-5 ехал по шпалам. Несмотря на то, что гражданский автомобиль совершенно не приспособлен к передвижению по железной дороге, японский кроссовер на удивление долго держал сцепление с рельсами, пока окончательно не сошел с рельсов и не застрял.

К моменту приезда спасательных служб пожилая женщина самостоятельно смогла выйти из салона. Ее госпитализировали в ближайшую больницу для проведения медицинского обследования, сейчас ее состояние оценивают как стабильное. Сотрудники полиции отдельно отметили, что у водителя не обнаружили признаков алкогольного или наркотического опьянения. Тем не менее, она выглядела крайне смущенной, была сильно растерянной и чрезвычайно медленно отвечала на элементарные вопросы правоохранителей.

Влияние на работу городского транспорта

Пока заблокированный участок освобождали от автомобиля, поезда продолжали курсировать на других, изолированных частях маршрута. Чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров, городские власти оперативно запустили специальные автобусы-шаттлы.

Процесс эвакуации японского кроссовера с эстакады и проверка целостности инфраструктуры заняли около трех часов. Учитывая высокую опасность пребывания частного транспорта на железнодорожных рельсах под напряжением, этот инцидент вызвал новую волну дискуссий относительно безопасности железнодорожных переездов, однако главным положительным итогом вечера стало то, что в аварии никто не пострадал.