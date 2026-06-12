ВЛК воинской части признавала гуманитарные автомобили непригодными к службе и пускала их в продажу

Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона направила в суд обвинительный акт в отношении обоих начальников.

По данным следствия, схема действовала в период с мая по ноябрь 2025 года. Для реализации сделки фигуранты использовали благотворительный фонд, учредителями которого были они сами.

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Собственный фонд для собственного обогащения

Через созданную благотворительную организацию дельцы оформляли документы на получение и ввоз автомобилей из-за границы. Транспортные средства поступали в Украину через зоны деятельности Волынской и Львовской таможни как бесплатная гуманитарная помощь для ВСУ.

Руководитель фонда полностью брал на себя документальное сопровождение и логистику. После пересечения границы автомобили вместо фронта или госпиталей отправляли в Донецкую область.

Начальник военного медпункта искал покупателей, размещал объявления на профильных интернет-платформах и в мессенджерах, а также вел переговоры и забирал наличные. Машины продавали обычным гражданским лицам.

Медицина признала эти машины непригодными для армейской службы и пустила их в свободную продажу по коммерческим ценам. Фото: выдержка из уголовного дела

Чтобы скрыть нелегальный бизнес, покупателям предлагали хитрую юридическую схему: во время сделки они подписывали документы, согласно которым транспортные средства им якобы передавали бесплатно в качестве гуманитарной помощи.

Финал сделки и наказание за схему

На данный момент правоохранители (СБУ и Нацполиция) задокументировали незаконную продажу трех таких автомобилей. Судебная экспертиза оценила их рыночную стоимость в более чем 707 тысяч гривен. По ходатайству прокурора на все автомобили наложен арест.

Действия начальника медпункта и его гражданского сообщника квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли в условиях военного положения). За такой бизнес на автомобилях для обороны фигурантам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.