Вместо А-95 лили подкрашенную бодягу: в Киевской области ликвидировали целую сеть подпольных АЗС

ФОТО: БЭБ|
Помимо множества стационарных заправочных станций ловкачи организовали работу мобильных АЗС
Как сообщает Бюро экономической безопасности Украины, перед судом предстанут семь участников организованной группировки. Дельцы развернули настоящую теневую империю, включавшую четыре нелегальных нефтебазы в Белоцерковском и Фастовском районах.
Чтобы превратить самое дешевое низкокачественное сырье в популярный бензин марки А-95, махинаторы использовали специальные химические присадки и красители. Благодаря такой "кулинарии" жидкость получала нужный цвет и запах, поэтому покупатели даже не подозревали, что заливают в баки откровенный яд для топливной системы.
Как продавали опасный суррогат
Сбывали готовый фальсификат с большим размахом. Для этого преступники использовали 10 стационарных автозаправочных станций, где водителям предлагали якобы качественный продукт от известных отечественных брендов.
Кроме того, ловкачи организовали работу мобильных АЗС. Они заправляли автомобили клиентов прямо из переоборудованных транспортных средств, что позволяло быстро менять локации и избегать излишнего внимания органов контроля.
Объемы снабжения фальсификата разветвленной сетью сбыта горючего маленькими не назовешь и это долгое время сходило с рук. Фото: БЕБ
Нередкие случаи на топливном рынке
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные истории с откровенным подлогом топлива регулярно случаются и в других регионах. Например, на Буковине местная жительница почти год продавала водителям фальсифицированный дизель по цене значительно ниже среднерыночной.
А масштабы топливных махинаций иногда поражают еще больше. Так, в Николаевской области правоохранители разоблачили целую схему слива государственного дизеля из локомотивов компании Укрзализныця, который машинисты перекачивали через замаскированные подземные коммуникации прямо на железнодорожной станции.