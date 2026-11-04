Вместо А-95 лили подкрашенную бодягу: в Киевской области ликвидировали целую сеть подпольных АЗС

Как сообщает Бюро экономической безопасности Украины, перед судом предстанут семь участников организованной группировки. Дельцы развернули настоящую теневую империю, включавшую четыре нелегальных нефтебазы в Белоцерковском и Фастовском районах.

Чтобы превратить самое дешевое низкокачественное сырье в популярный бензин марки А-95, махинаторы использовали специальные химические присадки и красители. Благодаря такой "кулинарии" жидкость получала нужный цвет и запах, поэтому покупатели даже не подозревали, что заливают в баки откровенный яд для топливной системы.

Как продавали опасный суррогат

Сбывали готовый фальсификат с большим размахом. Для этого преступники использовали 10 стационарных автозаправочных станций, где водителям предлагали якобы качественный продукт от известных отечественных брендов.

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Кроме того, ловкачи организовали работу мобильных АЗС. Они заправляли автомобили клиентов прямо из переоборудованных транспортных средств, что позволяло быстро менять локации и избегать излишнего внимания органов контроля.

Объемы снабжения фальсификата разветвленной сетью сбыта горючего маленькими не назовешь и это долгое время сходило с рук. Фото: БЕБ

Нередкие случаи на топливном рынке

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные истории с откровенным подлогом топлива регулярно случаются и в других регионах. Например, на Буковине местная жительница почти год продавала водителям фальсифицированный дизель по цене значительно ниже среднерыночной.

А масштабы топливных махинаций иногда поражают еще больше. Так, в Николаевской области правоохранители разоблачили целую схему слива государственного дизеля из локомотивов компании Укрзализныця, который машинисты перекачивали через замаскированные подземные коммуникации прямо на железнодорожной станции.