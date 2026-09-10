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Вместо амфибии – 40 тонн глухой брони: поляки показали новую тяжелую БМП с ракетами SPIKE

На оборонной выставке MSPO 2026 польская группа PGZ впервые представила полноразмерный демонстратор новой тяжелой боевой машины пехоты CBWP массой более 40 тонн. Отказ от плавучести позволил инженерам радикально усилить баллистическую и противоминную защиту экипажа, что делает эту технику идеальной для боев высокой интенсивности.
БМП CBWP: чем поражает новая бронемашина Польши

ФОТО: PGZ|

Запуск в серию намечен на 2029 год, а к тому времени – испытания, не исключено, что и в Украине

Валентин Ожго
logo10 сентября, 09:09
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Как сообщает издание Defensehere, разработкой гусеничной платформы занималась компания Huta Stalowa Wola. Они решили создать машину для совместных действий с танковыми подразделениями.

В прошлом году разработчики привозили только уменьшенную копию, а теперь выкатили полноценный ходовой образец.

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Огневая мощь и защита экипажа

В отличие от известного польского БМП Borsuk, новая платформа получила удлиненное шасси и потеряла способность плавать. Однако конструкторы уверяют, что машина сохранила высокое отношение мощности двигателя к массе, поэтому динамика на поле боя не пострадает.

Главным калибром новинки стала дистанционно управляемая башня ZSSW-30. Она вооружена 30-миллиметровой пушкой под программируемые боеприпасы ABM и имеет встроенные противотанковые ракеты SPIKE.

Внутри бронекапсулы размещается трое членов экипажа, а десантное отделение рассчитано на шесть или восемь бойцов. Для их безопасности установили специальные противоменные кресла, систему защиты от оружия массового поражения и датчиков лазерного облучения OBRA-3.

Интересной фишкой стала вспомогательная силовая установка, питающая климат-контроль и электронику при выключенном основном двигателе. Это существенно экономит ресурс и позволяет машине оставаться незаметной в засаде.

Унификация и планы на серию

Чтобы удешевить производство и упростить ремонт в полевых условиях, инженеры использовали много деталей от БМП Borsuk. В частности оттуда перекочевали перископы, элементы освещения, системы фильтрации и отопления.

" Эта машина доказывает, что польская промышленность имеет все инженерные и производственные мощности для самостоятельного создания современных боевых платформ, – отметил президент группы PGZ Адам Лешкевич.

Пока показанный на выставке экземпляр является лишь технологическим демонстратором. Полноценные прототипы компания планирует выпустить в 2027 году, а запуск серийного производства намечен на 2029 после жестких испытаний брони подрывами.

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