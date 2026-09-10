Вместо амфибии – 40 тонн глухой брони: поляки показали новую тяжелую БМП с ракетами SPIKE

Как сообщает издание Defensehere, разработкой гусеничной платформы занималась компания Huta Stalowa Wola. Они решили создать машину для совместных действий с танковыми подразделениями.

В прошлом году разработчики привозили только уменьшенную копию, а теперь выкатили полноценный ходовой образец.

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Огневая мощь и защита экипажа

В отличие от известного польского БМП Borsuk, новая платформа получила удлиненное шасси и потеряла способность плавать. Однако конструкторы уверяют, что машина сохранила высокое отношение мощности двигателя к массе, поэтому динамика на поле боя не пострадает.

Главным калибром новинки стала дистанционно управляемая башня ZSSW-30. Она вооружена 30-миллиметровой пушкой под программируемые боеприпасы ABM и имеет встроенные противотанковые ракеты SPIKE.

Внутри бронекапсулы размещается трое членов экипажа, а десантное отделение рассчитано на шесть или восемь бойцов. Для их безопасности установили специальные противоменные кресла, систему защиты от оружия массового поражения и датчиков лазерного облучения OBRA-3.

Интересной фишкой стала вспомогательная силовая установка, питающая климат-контроль и электронику при выключенном основном двигателе. Это существенно экономит ресурс и позволяет машине оставаться незаметной в засаде.

Унификация и планы на серию

Чтобы удешевить производство и упростить ремонт в полевых условиях, инженеры использовали много деталей от БМП Borsuk. В частности оттуда перекочевали перископы, элементы освещения, системы фильтрации и отопления.

" Эта машина доказывает, что польская промышленность имеет все инженерные и производственные мощности для самостоятельного создания современных боевых платформ, – отметил президент группы PGZ Адам Лешкевич.

Пока показанный на выставке экземпляр является лишь технологическим демонстратором. Полноценные прототипы компания планирует выпустить в 2027 году, а запуск серийного производства намечен на 2029 после жестких испытаний брони подрывами.