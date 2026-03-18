Организатора переправы уклонистов за границу посадили за решетку на семь лет

Дело сначала рассматривал Герцаевский районный суд. Там переквалифицировали обвинения с ч. 3 на ч. 1 ст. 332 УК Украины и назначили ему условное наказание сроком на 2 года.

Такое решение в прокуратуре сочли слишком мягким и не согласились с таким решением, считая переквалификацию безосновательной. Основания для этого были серьезные.

Читайте также На Закарпатье уклонистов перевозили в инкассаторской машине

Трансфер из Киева до границы

Из материалов дела известно, что в сентябре 2024 года 25-летний буковинец присоединился к схеме незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу.

В его обязанности входил трансфер жителя Киевской области к пограничной территории и тщательный инструктаж как незаконно пересечь украинско-румынскую границу вне пунктов пропуска.

Консультация за $5000 не помогла

За 5 тыс. долларов США житель Черновцов завез мужчину к заранее оговоренной локации. Там был проведен инструктаж, после чего клиента отправили по разрисованному маршруту.

Читайте также За какие деньги одесские перевозчики обещают уклонистов переправить за границу

Правда, осуществить задуманное не удалось, потому что мужчину разоблачили пограничники. Условное двухлетнее наказание прокуроры признали несправедливым. Апелляционный суд с этим согласился.

Черновицкий апелляционный суд поддержал позицию прокурора, признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 332 УК Украины и назначил ему наказание – 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.