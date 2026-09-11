Вместо фронта – на OLX: делец пытался распродать внедорожники Toyota и Mitsubishi, ввезенные для ВСУ

Теперь вместо теневого заработка дельцу грозит уголовная ответственность, а изъятые автомобили общей стоимостью почти 1,4 миллиона гривен прокуроры планируют по решению суда передать военным.

Как сообщает Львовская областная прокуратура, незаконная схема действовала с ноября прошлого года по апрель нынешнего. Житель Яворовщины покупал машины на европейских онлайн-площадках, после чего нанимал водителей для их перегона через границу.

Декларировали как гуманитарный транспорт

Чтобы не платить никаких таможенных пошлин, в документах отмечалось, что транспорт направляется в благотворительную организацию. По бумагам это была целевая гуманитарная помощь для ВСУ, которая должна была сразу отправиться на передовую.

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Однако до военных техника так и не доехала. Предприимчивый делец решил конвертировать машины в наличные, просто разместив объявления об их продаже на популярной платформе OLX.

Прокуратура через суд потребует конфискацию этих авто с последующей передачей на нужды армии. Фото: из материалов следствия

Какие авто хотели продать и что с ними будет

Следователи задокументировали попытку сбыта пяти рамных внедорожников марок Toyota да Mitsubishi. Свои гуманитарные автомобили обвиняемый оценил в сумму от 5000 до 8000 евро за каждую единицу.

Сейчас вся партия транспорта изъята, а на сами авто наложен арест. Дело уже передали в суд, где прокуроры потребуют полной конфискации этих внедорожников, чтобы они наконец-то попали по своему настоящему назначению – в руки украинских защитников.