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Вместо фронта – на продажу: как делец сбыл более 70 гуманитарных авто, ввезенных для ВСУ

Правоохранители разоблачили очередного участника масштабной схемы, умудрившегося продать более 70 предназначенных для военных автомобилей. Теперь вместо прибыли от торговли гуманитарным транспортом мужчине грозит до семи лет за решеткой с конфискацией имущества.
Делок продал 71 гуманитарное авто для ВСУ

ФОТО: из материалов следствия|

Задержали сразу после передачи денег, которые после продажи авто уже считались его

Валентин Ожго
logo14 октября, 07:07
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Как сообщает Киевская городская прокуратура, житель Черкасской области наладил бесперебойный сбыт транспортных средств через популярные онлайн-площадки OLX и AUTO.RIA.

Злоумышленник был задержан сразу при попытке передать покупателю очередную машину.

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Фиктивно оформлял, но эффективно продавал

По данным следствия, для реализации оборудования использовались реквизиты трех подконтрольных благотворительным фондам. В таможенные органы подавались фиктивные документы, за которыми транспорт признавался гуманитарной помощью для украинских защитников.

Такой статус позволяет завозить иномарки в Украину без уплаты таможенных платежей. Одак в воинские части техника не передавалась, а сразу выставлялась на продажу по рыночным ценам.

Технология ввоза автомобилей под прикрытием гуманитарных миссий и дальнейшая схема реализации была отработана в деталях, но все же дала сбой. Фото: из материалов следствия

Масштабы сделки и наказания

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве подсчитали, что только в течение 2025-2026 годов этот фигурант успел реализовать 71 автомобиль. Во время обысков по месту его проживания правоохранители нашли и изъяли два подготовленных к продаже транспортные средства.

В настоящее время горе-бизнесмену сообщено подозрение о незаконном использование гуманитарной помощи для получения прибыли.

" Санкция статьи предусматривает принятие решения о лишении свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества,– отметили представители прокуратуры.

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