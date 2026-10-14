Вместо фронта – на продажу: как делец сбыл более 70 гуманитарных авто, ввезенных для ВСУ

Как сообщает Киевская городская прокуратура , житель Черкасской области наладил бесперебойный сбыт транспортных средств через популярные онлайн-площадки OLX и AUTO.RIA.

Злоумышленник был задержан сразу при попытке передать покупателю очередную машину.

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Фиктивно оформлял, но эффективно продавал

По данным следствия, для реализации оборудования использовались реквизиты трех подконтрольных благотворительным фондам. В таможенные органы подавались фиктивные документы, за которыми транспорт признавался гуманитарной помощью для украинских защитников.

Такой статус позволяет завозить иномарки в Украину без уплаты таможенных платежей. Одак в воинские части техника не передавалась, а сразу выставлялась на продажу по рыночным ценам.

Технология ввоза автомобилей под прикрытием гуманитарных миссий и дальнейшая схема реализации была отработана в деталях, но все же дала сбой. Фото: из материалов следствия

Масштабы сделки и наказания

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве подсчитали, что только в течение 2025-2026 годов этот фигурант успел реализовать 71 автомобиль. Во время обысков по месту его проживания правоохранители нашли и изъяли два подготовленных к продаже транспортные средства.

В настоящее время горе-бизнесмену сообщено подозрение о незаконном использование гуманитарной помощи для получения прибыли.