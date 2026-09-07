Вместо фронта – на продажу: как псевдоблагодитель на Львовщине заработал на 17 гуманитарных авто для ВСУ

Как сообщает Львовская областная прокуратура совместно с Нацполицией, БЭБ и 6-м пограничным Волынским отрядом, житель Шептицкого района наладил масштабный канал контрабанды подержанных машин из Латвии и Литвы. Мужчина специально зарегистрировал юридическое лицо с ложными данными, чтобы избегать уплаты таможенных платежей при пересечении границы.

В технических паспортах транспортных средств ставили четкую отметку о запрещении продаж, ведь это гуманитарная помощь. Однако делец игнорировал закон и спокойно искал покупателей среди людей, не имеющих никакого отношения к Силам обороны.

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Это были авто среднего ценового диапазона и даже премиум класса

Ассортимент псевдоблаготворителя состоял преимущественно из популярных кроссоверов и внедорожников среднего класса, таких как Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Chevrolet Captiva и Opel Frontera. Случались в этой партии и представители премиумсегмента, в частности Audi Q7 и Volvo V50.

Ценообразование зависело от состояния и класса конкретной модели. Например, один из привезенных Kia Sorento ушел из рук за 4000 долларов наличными.

Вещественные улики собраны, смягчающих обстоятельств в направленном в суд обвинительном акте найти сложно. Фото: из материалов расследования

Масштабы схемы и последствия

В общей сложности с сентября по ноябрь прошлого года этот фигурант успел переправить 17 автомобилей общей стоимостью более 2,19 миллиона гривен. Непосредственно за рулем сидели наемные водители, но иногда организатор лично перегонял транспорт через пункты пропуска.

Интересно, что упомянутый фигурант дела был частью большей группировки, действовавшей на Волыни и Львовщине. В общей сложности следователи задокументировали ввоз более 100 автомобилей, часть из которых продали через интернет-площадки, а другие – просто разобрали на запчасти.

" Автомобили въехали в Украину под видом помощи фронта, но оказались в объявлениях о продаже, гуманитарный транспорт должен использоваться исключительно по назначению. Сейчас правоохранители активно обмениваются базами данных с налоговым и сервисными центрами МВД, чтобы быстро выявлять подобные закономерности, – отметил Александр Цивинский, директор БЭБ.

В настоящее время досудебное расследование в отношении главы фонда завершено, а обвинительный акт по статьям о контрабанде и подлоге документов передан в суд. Прокуроры уже готовят документы для конфискации изъятых машин, чтобы наконец-то передать их на реальные нужды ВСУ.

Похожие случаи не редкость

Напомним, подобных случаев редакция Авто24 только в нынешнем году описала несколько десятков. Самый свежий мы подали несколько дней назад, рассказав об аналогичной истории в Кривом Роге. Там местный житель тоже прикрывался потребностями армии. В течение двух лет он использовал поддельные гарантийные письма от воинских частей для нулевого растаможивания.

Тогда делец успел завезти шесть автомобилей, нанеся государству ущерб на 1,1 миллиона гривен. Как и в нынешнем случае, машины до фронта не доехали, а разошлись по рукам знакомых по рыночным ценам.