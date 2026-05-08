Вместо фронта – на продажу: в Ирпене "гуманитарные" внедорожники для ВСУ пустили в бизнес

По данным следствия, двое мужчин организовали ввоз автомобилей из Польши через благотворительные и общественные организации якобы для нужд ВСУ.

Как говорится в материалах Киевской областной прокуратуры, все машины оформляли как гуманитарную помощь, что позволяло завозить их без таможенных платежей и налогов.

Как работала схема

Вместо передачи транспорта военным фигуранты искали покупателей через интернет-платформы и мессенджеры. Также информацию распространяли через знакомых и договаривались о продаже по телефону.

Речь идет о:

Jeep Commander

Kia Sorento

Volkswagen Touareg



1 мая 2026 года в Ирпене правоохранители задокументировали продажу автомобилей. За три внедорожника подозреваемые получили 14 200 долларов.

Сразу после сделки мужчин задержали.

Взяли с поличным в зафиксированном эпизоде противоправных действий вероятных организаторов продажи. Фото: прокуратура Киевской области

Что грозит фигурантам

Бучанская окружная прокуратура сообщила им о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины – продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли во время военного положения.

Суд уже избрал меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в 266 240 грн.

Почему это важно

Автомобили для фронта остаются одним из самых дефицитных ресурсов для военных подразделений. Иногда автомобили служат защитникам всего один день и попадают под поражение дроном или снарядом или миной.

Именно поэтому схемы по продаже "гуманитарных" машин правоохранители в последнее время отслеживают особенно жестко – такие сделки бьют не только по армии, но и по доверию к волонтерскому движению.