Вместо фронта – на продажу: во Львовской области делец "заныкал" 16 автомобилей армейского назначения

Как сообщает Национальная полиция Украины, прибыльную, но незаконную сделку наладил гражданин Молдовы, временно проживавший на территории Тернопольской области. Мужчина решил использовать статус благотворительных организаций как надежное прикрытие для импорта подержанных иномарок из Европы, чтобы потом спокойно распродать их на внутреннем рынке.

Для реализации своего плана иностранец привлек 13 водителей Львовской и других областей. Интересно, что сами перевозчики даже не догадывались истинных намерений нанимателя и искренне верили, что перегоняют транспорт через границу для нужд реальных благотворительных фондов.

Кроме того, организатор нашел специалистов, которые за денежное вознаграждение регистрировали фиктивные благотворительные организации на подставных лиц. Именно от этих организаций и готовился весь пакет документов для беспрепятственного прохождения таможни.

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" Для реализации схемы обвиняемый использовал реквизиты фиктивного благотворительного фонда, руководитель которого в марте 2025 года уже осужден за подделку документов, – заявляют в прокуратуре Львовской области.

Какие авто везли и что угрожает дельцу

Благодаря разработанной схеме автопарк махинатора пополнился 16 легковушками вполне ликвидных марок, среди которых засветились Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota, Jeep, Skoda, Renault, Ford и Opel.

Поскольку машины завозились под статусом гуманитарной помощи, государство недополучило обязательные таможенные платежи на сумму свыше 1,95 миллиона гривен.

Детективы БЭБ во Львовской области уже завершили расследование и сообщили фигуранту о подозрении по статье о контрабанде подакцизных товаров. Сейчас при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры обвинительный акт направлен в суд.

Схемы с гуманитаркой набирают обороты

Напомним, ранее мы писали о похожем случае на Черкасщине, где местный житель умудрился продать более 70 гуманитарных автомобилей. Он использовал реквизиты трех подконтрольных фондов, а машины сбывал из-за популярных онлайн-платформ.

Как уже сообщалось на нашем сайте, подобные истории становятся все чаще. Например, недавно в Николаевской области полиция задержала дельца, который продавал роскошные машины, предназначены для фронта, среди которых были модели от BMW и Audi.