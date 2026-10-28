Вместо фронта ушли с молотка: как семья в Киевской области распродала целый автопарк гуманитарки

Как сообщает Бюро экономической безопасности совместно с Гостаможслужбой, организаторами сделки оказались отец и сын. Они покупали транспорт на европейских интернет-площадках.

Теперь уже официально признаны подозреваемые использовали реквизиты разных благотворительных фондов, чтобы абсолютно легально избегать уплаты таможенных платежей на границе.

Военные машин не дождались

Ни один из завезенных автомобилей в военные части так и не доехал. Вместо передачи Силам обороны, машины фотографировали и выставляли на продажу на популярных торговых площадках и закрытых тематических группах в мессенджерах.

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" Ввезли по схеме гуманитарной помощи армии 78 автомобилей. Из этого количества ни одного автомобиля на нужды армии не передали, – уточнили следователи по итогам первых проверок.

Масштабы сделки и последствия

Следователи официально подтвердили факт реализации 29 транспортных средств частным лицам. Когда детективы посетили фигурантов с обысками, то нашли еще 49 автомобилей, которые были полностью подготовлены к дальнейшему сбыту.

Таким количеством изъятых автомобилей можно было бы перекрыть потребности 4-5 рот. Фото: из материалов следствия

Цифра для сравнения не придумана. Несмотря на то, что постоянной величины комплектации подразделений такой техникой не существует, ответ нашелся.

Как объяснили военные для Авто24, в среднем подразделению нужно 4-10 легких машин. Обычно полноприводные пикапы. Впрочем, оценив фото, армейцы отметили, что многие из изъятых машин – "паркетники", которые на фронте ни к чему.

Арестовали не только автомобили

Кроме самого автопарка, правоохранители изъяли мобильные телефоны с рабочей перепиской и черновую бухгалтерию, подробно описывающую все финансовые потоки семейного подряда.

В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету из-за неуплаты налогов.

Оба организатора уже сообщили о подозрении в контрабанде подакцизных товаров в значительном размере. Одному из них суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, оставив возможность выйти под залог в один миллион гривен.

Схемы с гуманитаркой становятся массовыми

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные случаи фиксируются регулярно, в т.ч. с машинами элитного сегмента. Недавно в Черкасской области задержали дельца, который успел продать более 70 гуманитарных автомобилей через платформы OLX и AUTO.RIA

Очередной "армейский" седан: роскошные BMW 5 серии довольно часто ввозятся в Украину по декларациям для нужд ВСУ. Фото: Гостаможслужба