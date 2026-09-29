На АЗС завезли опасный суррогат, который в документах имел очень научное название

Как сообщает Территориальное управление БЭБ в Закарпатской области, организаторами сделки оказались чиновники одного из предприятий Кировоградщины. Дельцы закупили партию сомнительного горючего и пытались перевезти его для дальнейшей розничной продажи.

Чтобы не привлекать лишнего внимания на дорогах, махинаторы прибегли к уловкам с документами. В товарно-транспортной накладной они указали, что в цистерне находится газоконденсатный абсорбент, хотя на самом деле там перевозили низкокачественный суррогат.

Экспертиза и последствия для дельцов

Во время тщательного осмотра транспорта детективы разоблачили обман и изъяли весь опасный груз. Судебная экспертиза подтвердила, что эта жидкость абсолютно не отвечает государственным стандартам качества и могла бы легко вывести из строя двигатели автомобилей доверчивых водителей.

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Расследование завершено, а обвинительный акт по статье о незаконном обороте подакцизных товаров направлен в суд. Оперативное сопровождение по этому делу обеспечивали работники Департамента стратегических расследований Нацполиции при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры.